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14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 6 Mayıs 18 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

06.05.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ve piyasalardaki son dakika gelişmeleri 6 Mayıs Cuma günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları fed toplantısından çıkan Jerome Powell'ın yaptığı açıklama sonrası internette araştırılmaya devam ediliyor. Peki 6 Mayıs 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte detaylar...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 6 Mayıs 18 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu sorusunun yanıtı, 6 Mayıs Cuma günü de çok sayıda döviz ve altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Bir yatırım aracı olarak bilinen altın bilezik fiyatları, doların değişiklik göstermesiyle fiyatlarda farklılığa gidebiliyor. Peki, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 6 Mayıs 18 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL? Konuya ilişkin detayları ve güncel fiyatları sizler için derledik.

6 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

6 Mayıs 2022 Cuma günü 22 ayar bilezik fiyatları kırmızı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 841,87 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 827,27 TL alış fiyatı ile 834,83 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 650,12 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 654,73 TL alış, 654,89 TL satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 597,08 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 496,36 TL alış fiyatı ile 596,96 TL satış fiyatından işlem görüyor. TL satış fiyatından işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 897,03 TL

Gram altın satış: 897,21 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.877,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 5.948,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 2.943,00 TL

Yarım altın satış: 2.986,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.473,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.493,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.892,00 TL

Tam altın satış: 5.976,00 TL

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