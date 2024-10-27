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Fark 400 TL'ye kadar çıkıyor! Altın aynı altın ama... 'Bazıları bilmediğinden almak istemiyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.10.2024 08:41
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Altındaki yükseliş hareketi yatırım yapmayı düşünenleri altın konusunda araştırma yapmaya daha fazla yönlendirdi. Altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekerken altın almayı düşünenlerin aklında da pek çok soru beliriyor. Bunlardan bir tanesi altının ne şekilde alınacağı. Yani gram altın mı, çeyrek altın mı yoksa kesme altın şeklinde mi sorusu. Bir diğeri de altının nereden alınacağı konusu. Kuyumcular altınla ilgili o 'çok bilinmeyen' detayı aktardı.

Fark 400 TL'ye kadar çıkıyor! Altın aynı altın ama... 'Bazıları bilmediğinden almak istemiyor'

Altın, yatırımcıların bir kısmı için 'güvenli liman' olarak görülüyor ancak altın alırken hangi altının, nereden alınacağı konusu kafa karışıklığı yaratabiliyor. Bu yüzden vatandaşlar altını gram olarak mı, çeyrek olarak mı, hurda mı yoksa bilezik ya da kolye gibi ziynet eşyası olarak mı alması gerektiğini düşünürken bir yandan da altının bankadan mı, döviz büfesinden mi yoksa kapalı çarşıdan mı alınmasının daha mantıklı olduğu araştırılıyor.

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ALTINI NEREDEN VE NASIL ALMALI?

Ekol TV'de yer alan habere göre; altında herkesin amacı ucuza alıp pahalıya satmak. Bu yıl yüzleri güldüren tek yatırım aracı da altın oldu. Sarı metal yılbaşından bu yana yatırımcılarına neredeyse yarı yarıya kazandırdı. Hal böyle olunca elinde parası olanlar dövizden ve borsadan ziyade altına yöneldi. Peki, aradaki al-sat farkının en az olması için altını nereden almak gerek? İnternetten mi bankadan mı yoksa kuyumcudan mı?

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MAKAS 400 LİRAYA KADAR AÇILIYOR

Mikrofon uzatılan vatandaşların bir kısmı bu soruya 'kuyumcu' derken kapalı çarşıda gram altının makası 30-40 lira arasında değişiyor. Bankalarda ise iki katına çıkıyor. Bir diğer seçenek de internet. O zaman da 24 ayar gram altın için makas 300-400 liraya kadar açılıyor.

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Akıllardaki bir diğer soru ise ne şekilde alınacağı; kesme altın mı gram altın mı yoksa çeyrek altın almak mı daha avantajlı? 100 gram 24 ayar kesme altın ile aynısının paketlenmiş gram altını arasındaki fark yaklaşık 800 TL. Ancak kesme altını atmanın da kolay olmadığı belirtildi.

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"BAZI KUYUMCULAR BUNU BİLMEDİĞİNDEN ALMAK İSTEMİYOR"

Mikrofon uzatılan bir kuyumcu; "Bazı kuyumcular bunu bilmediğinden dolayı almak istemiyor. Paketli sertifikalı gram altın aldığınız zaman Türkiye içerisini geçtik, binin uçağa gidin Almanya'da satın, Hollanda'da satın, geçerliliği var, uluslararası geçerliliği var" ifadelerini kullandı.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.027,97
3.029,35
% 0.58
23:59
Ons Altın / TL
94.168,54
94.235,03
% 0.55
23:59
Ons Altın / USD
2.746,88
2.748,13
% 0.41
23:59
Çeyrek Altın
4.844,75
4.952,98
% 0.58
23:59
Yarım Altın
9.659,22
9.905,96
% 0.58
23:59
Ziynet Altın
19.379,00
19.751,34
% 0.58
23:59
Cumhuriyet Altını
20.815,00
21.130,00
% 0.31
13:03
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