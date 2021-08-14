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14 Ağustos Cumartesi altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

14.08.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta dalgalanmalar yaşayan altın fiyatları 14 Ağustos Cumartesi haftanın kapalı olduğu günde dünkü kapanışına paralel seviyelerde işlem görüyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, 14 Ağustos Cumartesi sabahına yatay bir seyirle başladı.

Düğünlerde takı olarak değerlendirilen, yatırımcısının en güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, Kapalıçarşı’nın kapalım olduğu bugünde 487 TL civarında işlemlerini sürdürüyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarına dair bilgiler…

14 AĞUSTOS CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 487,21 Türk lirası

Satış: 487,53 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

Alış: 793,00 Türk lirası

Satış: 807,00 Türk lirası

YARIM ALTIN

Alış: 1.585,00 Türk lirası

Satış: 1.614,00 Türk lirası

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.121,16 Türk lirası

Satış: 3.184,34 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 3.233,00 Türk lirası

Satış: 3.282,00 Türk lirası

ATA ALTIN

Alış: 3.229,00 Türk lirası

Satış: 3.292,00 Türk lirası

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 440,06 Türk lirası

Satış: 456,08 Türk lirası

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gram altın çeyrek altın
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