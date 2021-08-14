14 Ağustos Cumartesi altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Düğünlerde takı olarak değerlendirilen, yatırımcısının en güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları, Kapalıçarşı’nın kapalım olduğu bugünde 487 TL civarında işlemlerini sürdürüyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarına dair bilgiler…
Alış: 487,21 Türk lirası
Satış: 487,53 Türk lirası
Alış: 793,00 Türk lirası
Satış: 807,00 Türk lirası
Alış: 1.585,00 Türk lirası
Satış: 1.614,00 Türk lirası
Alış: 3.121,16 Türk lirası
Satış: 3.184,34 Türk lirası
Alış: 3.233,00 Türk lirası
Satış: 3.282,00 Türk lirası
Alış: 3.229,00 Türk lirası
Satış: 3.292,00 Türk lirası
Alış: 440,06 Türk lirası
Satış: 456,08 Türk lirası
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