14 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM’in 14 Aralık Cuma günü için yayınladığı aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 16,90 TL’ye selfi ışığı ile 44.90 TL’ye satılan ışıklı harfli pano, alıcılarını bekliyor. Anda anda BİM’in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta indirimli ve kampanyalı ürünler arasında çocuk çorabından, kadın çamaşırına kadar birçok farklı ürün grubu yer alıyor…
Bind Activit 2’li Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 3,90 Türk lirası
Bind Activit Premium 60’lı Bulaşık Makinesi Tableti 49,90 Türk lirası
Marc 750 ml Mutfak-Banyo Temizleyici Sprey 11,90 Türk lirası
Asperox Asprin 4 Litre Genel Temizlik Sıvısı 18,90 Türk lirası
Güldal 4 Litre Ultra Çamaşır Suyu 16,90 Türk lirası
Bulut 1500 ml Konsantre Yumuşatıcı 15,90 Türk lirası
Pofu 60’lı Islak Havlu 3,90 Türk lirası
Dolphin Temizlik Eldiveni 5,90 Türk lirası
Aks 750 ml Yüzey Temizleyici 3,25 Türk lirası
Mr.Green 10’lu Bulaşık Süngeri 4,90 Türk lirası
Shine 1 Litre Sıvı Bulaşık Deterjanı 9,90 Türk lirası
Işıl 400 ml Mutfak Sıvı Sabunu 5,90 Türk lirası
Orkid 36’lı Özel Seri Hijyenik Ped Normal 18,90 Türk lirası
Orkid 48’li Günlük Ped 14,90 Türk lirası
Işıklı Harfli Pano 44,90 Türk lirası
Dekoratif Yıldız Ampul 39,90 Türk lirası
Kum Saati 34,90 Türk lirası
Metal Takı Standı 44,90 Türk lirası
Dekoratif Duy Aparatı 39,90 Türk lirası
Işıltılı 20×20 cm Fotoğraf Çerçevesi 34,90 Türk lirası
Banyo Lifi 5,90 Türk lirası
Selfie Işığı 16,90 Türk lirası
Çocuk 3’lü Soket Çorap 10,90 Türk lirası
Claderm 50 ml Kil Maskesi 6,90 Türk lirası
Golden Rose Simli Eyeliner 14,90 Türk lirası
Golden Rose Maskara 22,90 Türk lirası
Işıltılı Taç 9,90 Türk lirası
Saç Fırçası 14,90 Türk lirası
Işıltılı Toka ÇeşiTürk lirasıeri 9,90 Türk lirası
Işıltılı Kolye ve Küpe Seti 16,90 Türk lirası
Işıltılı Bileklik 9,90 Türk lirası
Kadın – Erkek 100 ml Parfüm 24,90 Türk lirası
Prize 1 Litre Oda ve Kumaş Kokusu 14,90 Türk lirası
Hyperactive 750 ml Derz Temizleyici 9,90 Türk lirası
WC Temizleyici 500 ml Aktif Köpük 11,90 Türk lirası
Queen 150’li Çek-Kullan Mendil 5,90 Türk lirası
WC Temizleyici 500 ml Aktif Köpük 11,90 Türk lirası
Blume 200’lü Peçete 6,90 Türk lirası
Queen 3 Katlı 12’li Kağıt Havlu 32,90 Türk lirası
Bulut 1500 ml Konsantre Yumuşatıcı 15,90 Türk lirası
Orkid 26’lı Özel Seri Hijyenik Ped Gece 18,90 Türk lirası
Golden Rose Dudak Parlatıcı 14,90 Türk lirası
Golden Rose Oje 6,90 Türk lirası
Işıltılı Makyaj Fırçaları 12,90 Türk lirası
Simli Fondöten Süngeri 12,90 Türk lirası
Işıltılı 3’lü Törpü 8,90 Türk lirası
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