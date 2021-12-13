14 Aralık Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM’in 14 Aralık Cuma günü için yayınladığı aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 16,90 TL’ye selfi ışığı ile 44.90 TL’ye satılan ışıklı harfli pano, alıcılarını bekliyor. Anda anda BİM’in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta indirimli ve kampanyalı ürünler arasında çocuk çorabından, kadın çamaşırına kadar birçok farklı ürün grubu yer alıyor…

14 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bind Activit 2’li Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 3,90 Türk lirası

Bind Activit Premium 60’lı Bulaşık Makinesi Tableti 49,90 Türk lirası

Marc 750 ml Mutfak-Banyo Temizleyici Sprey 11,90 Türk lirası

Asperox Asprin 4 Litre Genel Temizlik Sıvısı 18,90 Türk lirası

Güldal 4 Litre Ultra Çamaşır Suyu 16,90 Türk lirası

Bulut 1500 ml Konsantre Yumuşatıcı 15,90 Türk lirası

Pofu 60’lı Islak Havlu 3,90 Türk lirası

Dolphin Temizlik Eldiveni 5,90 Türk lirası

Aks 750 ml Yüzey Temizleyici 3,25 Türk lirası

Mr.Green 10’lu Bulaşık Süngeri 4,90 Türk lirası

Shine 1 Litre Sıvı Bulaşık Deterjanı 9,90 Türk lirası

Işıl 400 ml Mutfak Sıvı Sabunu 5,90 Türk lirası

Orkid 36’lı Özel Seri Hijyenik Ped Normal 18,90 Türk lirası

Orkid 48’li Günlük Ped 14,90 Türk lirası

Işıklı Harfli Pano 44,90 Türk lirası

Dekoratif Yıldız Ampul 39,90 Türk lirası

Kum Saati 34,90 Türk lirası

Metal Takı Standı 44,90 Türk lirası

Dekoratif Duy Aparatı 39,90 Türk lirası

Işıltılı 20×20 cm Fotoğraf Çerçevesi 34,90 Türk lirası

Banyo Lifi 5,90 Türk lirası

Selfie Işığı 16,90 Türk lirası

Çocuk 3’lü Soket Çorap 10,90 Türk lirası

Claderm 50 ml Kil Maskesi 6,90 Türk lirası

Golden Rose Simli Eyeliner 14,90 Türk lirası

Golden Rose Maskara 22,90 Türk lirası

Işıltılı Taç 9,90 Türk lirası

Saç Fırçası 14,90 Türk lirası

Işıltılı Toka ÇeşiTürk lirasıeri 9,90 Türk lirası

Işıltılı Kolye ve Küpe Seti 16,90 Türk lirası

Işıltılı Bileklik 9,90 Türk lirası

Kadın – Erkek 100 ml Parfüm 24,90 Türk lirası

Prize 1 Litre Oda ve Kumaş Kokusu 14,90 Türk lirası

Hyperactive 750 ml Derz Temizleyici 9,90 Türk lirası

WC Temizleyici 500 ml Aktif Köpük 11,90 Türk lirası

Queen 150’li Çek-Kullan Mendil 5,90 Türk lirası

WC Temizleyici 500 ml Aktif Köpük 11,90 Türk lirası

Blume 200’lü Peçete 6,90 Türk lirası

Queen 3 Katlı 12’li Kağıt Havlu 32,90 Türk lirası

Bulut 1500 ml Konsantre Yumuşatıcı 15,90 Türk lirası

Orkid 26’lı Özel Seri Hijyenik Ped Gece 18,90 Türk lirası

Golden Rose Dudak Parlatıcı 14,90 Türk lirası

Golden Rose Oje 6,90 Türk lirası

Işıltılı Makyaj Fırçaları 12,90 Türk lirası

Simli Fondöten Süngeri 12,90 Türk lirası

Işıltılı 3’lü Törpü 8,90 Türk lirası



