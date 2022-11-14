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14 Kasım Bitcoin ne kadar, kaç TL? Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum ne? Bitcoin'de büyük kan kaybı!

14.11.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri, FTX’in iflasını açıklamasının ardından yatırımcılar tarafından; Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital varlıklar da dahil olmak üzere yakından takip ediliyor. BTC yeni haftada da aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Bitcoin fiyatı çok uzun zaman sonra yeniden 16 bin doların altını gördü. Peki, 14 Kasım Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi günü BTC, Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum...

14 Kasım Bitcoin ne kadar, kaç TL? Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum ne? Bitcoin'de büyük kan kaybı!

Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital varlıklar FTX'in iflasını açıklamasının ardından zincirleme bir şekilde düşüşe geçmişti. Kripto paralarda aşağı yönlü seyir bugün de sürüyor. Peki, 14 Kasım Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi günü Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 14 KASIM 2022 PAZARTESİ

Bitcoin bugün 307.434,36 TL alış, 307.421,91 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 8,59 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 16.543,85 dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 16.543,18 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 14 Kasım Pazartesi günü yüzde 5,98 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.182,4300, satış fiyatı ise 1.182,4200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 14 KASIM 2022 PAZARTESİ

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 21.973,0967 , satış fiyatı ise 21.972,9109 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 5,97 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0803 Dolar, satış fiyatı 0,0803 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 14 KASIM 2022 PAZARTESİ

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,4918 satış fiyatı ise 1,4915 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 14 Kasım Pazartesi günü günü yüzde 6,01 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3584 dolar, satış fiyatı ise 0,3583 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 14 KASIM 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,6601 TL, satış fiyatı ise 6,6583 TL oldu.

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