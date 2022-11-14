14 Kasım Bitcoin ne kadar, kaç TL? Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durum ne? Bitcoin'de büyük kan kaybı!

Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital varlıklar FTX'in iflasını açıklamasının ardından zincirleme bir şekilde düşüşe geçmişti. Kripto paralarda aşağı yönlü seyir bugün de sürüyor. Peki, 14 Kasım Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi günü Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...
Bitcoin bugün 307.434,36 TL alış, 307.421,91 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri bugün yüzde 8,59 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 16.543,85 dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 16.543,18 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 14 Kasım Pazartesi günü yüzde 5,98 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.182,4300, satış fiyatı ise 1.182,4200 Dolar oldu.
Bugün Ethereum'un alış fiyatı 21.973,0967 , satış fiyatı ise 21.972,9109 TL oldu.
Dogecoin'in değeri bugün yüzde 5,97 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0803 Dolar, satış fiyatı 0,0803 Dolar oldu.
Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,4918 satış fiyatı ise 1,4915 TL oldu.
Ripple 14 Kasım Pazartesi günü günü yüzde 6,01 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3584 dolar, satış fiyatı ise 0,3583 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,6601 TL, satış fiyatı ise 6,6583 TL oldu.