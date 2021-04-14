14 Nisan altın bilezik fiyatları | 14 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Değerli metaller arasında en fazla dikkat çeken varlıklardan olan altınlar arasında, altın bilezik fiyatları her geçen gün araştırılmaya devam ediyor. Dün kapanışta 260 seviyelerinde olan 14 ayar altın bileziğin gram fiyatı, 14 Nisan sabahı itibariyle biraz yükselişle 268 lira civarında seyrediyor. 14 ayar altın bilezik dün en düşük 257, en yüksek ise 260 seviyelerinden işlem gördü. Peki, 14 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?