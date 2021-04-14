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14 Nisan altın bilezik fiyatları | 14 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2021 07:57 | Son Güncelleme

Yatırımcılar ve birçok vatandaş tarafından oldukça sıkı bir şekilde takip edilen altın fiyatları, 14 Nisan gününde de merak ediliyor. Dün kapanışta gramı 417 liradan işlem gören 22 ayar altın bilezik, 14 Nisan itibariyle güne 421 seviyesinde başladı. Dün en düşük 412, en yüksek de 417 seviyelerini gören 22 ayar altın bilezik, bugün güne yükselişle başladı. Peki, 14 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Değerli metaller arasında en fazla dikkat çeken varlıklardan olan altınlar arasında, altın bilezik fiyatları her geçen gün araştırılmaya devam ediyor. Dün kapanışta 260 seviyelerinde olan 14 ayar altın bileziğin gram fiyatı, 14 Nisan sabahı itibariyle biraz yükselişle 268 lira civarında seyrediyor. 14 ayar altın bilezik dün en düşük 257, en yüksek ise 260 seviyelerinden işlem gördü. Peki, 14 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 421,43 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 14 Nisan itibarıyla %0,03 artışla 421,24 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 412,17, en yüksek 417,52 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 417,29 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 421,24 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 344,89 ile başlayan 18 Ayar Altın, 14 Nisan itibarıyla %0,05 azalışla 344,40 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 329,92, en yüksek 334,20 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 333,84 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 344,40 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 268,23 ile başlayan 14 Ayar Altın, 14 Nisan itibarıyla %0,05 azalışla 267,84 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 257,61, en yüksek 260,95 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 260,85 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 267,84 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 450,61 TL // SATIŞ: 454,56 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 730,65 TL // SATIŞ: 730,65 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.461 TL // SATIŞ: 1.491 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.923 TL // SATIŞ: 2.953 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.983 TL // SATIŞ: 2.924 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.895 TL // SATIŞ: 2.995 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.015 TL // SATIŞ: 3.093 TL
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