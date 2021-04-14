14 Nisan altın fiyatları | 14 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Durgun seyrine bugün de devam eden altın fiyatlarında Cumhuriyet altını dün günü, 3.071 seviyelerinde kapattı. Altın fiyatları durgun bir şekilde ilerlerken yatırımcılar ise altın almak için en uygun zamanı belirlemeye çalışıyor. 14 Nisan gününde gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte ilk rakamlar…
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 450,61 TL // SATIŞ: 454,56 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 730,65 TL // SATIŞ: 730,65 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.461 TL // SATIŞ: 1.491 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.923 TL // SATIŞ: 2.953 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.983 TL // SATIŞ: 2.924 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.895 TL // SATIŞ: 2.995 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.015 TL // SATIŞ: 3.093 TL
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