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  4. 14 Nisan altın fiyatları | 14 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

14 Nisan altın fiyatları | 14 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2021 07:43 | Son Güncelleme

Değerli metaller arasında bulunan altınlar, günümüzde birçok yatırımcı tarafından ilgi görüyor. Düğünlerin vazgeçilmezi olan altınlar aynı zamanda pek çok insan tarafından değerli takı aksesuarları olarak da dikkat çekiyor. Altın fiyatları yaşadığı hareketlilik döneminden sonra son günlerde tekrar durgun seyrine geri dönüyor. Gram altın dün günü 455 seviyelerinde kapatırken, çeyrek altın ise 748 seviyelerinde kapattı.

Durgun seyrine bugün de devam eden altın fiyatlarında Cumhuriyet altını dün günü, 3.071 seviyelerinde kapattı. Altın fiyatları durgun bir şekilde ilerlerken yatırımcılar ise altın almak için en uygun zamanı belirlemeye çalışıyor. 14 Nisan gününde gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu? İşte ilk rakamlar…

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 450,61 TL // SATIŞ: 454,56 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 730,65 TL // SATIŞ: 730,65 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.461 TL // SATIŞ: 1.491 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.923 TL // SATIŞ: 2.953 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.983 TL // SATIŞ: 2.924 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.895 TL // SATIŞ: 2.995 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.015 TL // SATIŞ: 3.093 TL
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