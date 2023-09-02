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14 saat yerine 3,5 saat! Ankara-İzmir hızlı tren hattı için Bakan Uraloğlu’ndan açıklama: 7 milyondan fazla kişi…

02.09.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi güzergahındaki çeşitli şantiyelerde incelemelerde bulunarak basın açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu "14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla kavuşacaktır" dedi.

14 saat yerine 3,5 saat! Ankara-İzmir hızlı tren hattı için Bakan Uraloğlu’ndan açıklama: 7 milyondan fazla kişi…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Afyonkarahisar'daki Ankara - İzmir Yüksek Hızlı Tren Yolu üzerindeki tünellerde inceleme yaptı. Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi sayesinde iki şehir arasındaki mesafenin 14 saatten 3.5 saate düşeceğini söyledi.

Uraloğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Bakü-Tiflis-Kars hattıyla batıda Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya karşılıklı yük trenleri işletiyoruz. Yük trenlerinin Avrupa-Asya arasındaki geçişi Marmaray üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı.
Mevcut demiryolu hattını yeniden yapılmışçasına komple yeniledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini konforlu seyahate dönüştürdük.

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Yüksek hızlı Tren ağının oluşturulması için 3800 kilometrelik demiryolu yapım çalışmasına devam ediyor. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi, sanayi, turizmiyle illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırıp bölgedeki ticari faaliyeti büyütecektir. Mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 km olan mesafe 624 km'ye inecektir. 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla kavuşacaktır.

Hızlı trenin sağladığı konfor ile önemli avantajlar sağlanacaktır. Ankara-Afyon arası 1 saat 40 dakikaya düşecektir. 508 kilometre uzunluğundaki hattın dizayn hızı 250 km/h olacaktır. 13.3 milyon yolcu ve 90 milyon ton Yük taşımayı öngörüyoruz. Projeyi 2028 yılına gelmeden açmayı hedefliyoruz.”


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Anahtar Kelimeler:
hızlı tren

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