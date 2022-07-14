14 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 14 Temmuz 2022 Perşembe

14 Temmuz Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik fiyatı merak konusu oldu. Peki 14 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

14 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

14 Temmuz Çarşamba günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 905,67 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 14 Temmuz 2022 itibariyle 903,79 TL alış ve 917,35 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 708,96 TL'den yapan 18 ayar altın ise 706,39 TL alış ve 706,50 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 654,34 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise - %0,39 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 538,26 TL alış ve 651,82 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.