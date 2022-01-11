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140 bin metal işçisi için kritik gün!

11.01.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında devam eden 140 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde 72 madde üzerinde anlaşma sağlanırken, ücret ve ücrete bağlı 30 madde için görüşmelere bugün devam edilecek. İstanbul'daki MESS Genel Merkezi'nde bugün saat 19.30'da yapılacak görüşmede, tarafların kalan maddeler üzerinde de mutabakat sağlanması bekleniyor.

140 bin metal işçisi için kritik gün!

Otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörleri başta olmak üzere metal iş kolundaki 180'den fazla iş yerinde yaklaşık 140 bin çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde pazarlıklar sürüyor.

Özel sektörün en kapsamlı sözleşmesi olma özelliğini taşıyan sözleşmeyle metal işçisinin 2021 Eylül ile 2023 Eylül dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de olduğu Türkiye'nin önemli iş yerlerini kapsayan sözleşmede, taraflar bugüne kadar 72 madde üzerinde anlaşma sağladı.

Görüşmelere, ücret ve ücrete bağlı konuları içeren 30 madde üzerinden devam edilecek.

İstanbul'daki MESS Genel Merkezi'nde bugün saat 19.30'da yapılacak görüşmede, tarafların kalan maddeler üzerinde de mutabakat sağlanması bekleniyor.

"ŞİMDİ METAL İŞÇİLERİNİN HAK ETTİĞİNİ ALMA ZAMANI"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, sözleşmede gelinen süreçle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu dönemki sözleşmeyi tarihi nitelikte gördüklerini belirterek, metal işçisinin Kovid-19 salgını sürecindeki fedakarlığının karşılığını, sözleşmeyle almak istediklerini söyledi.

Tüm dünyada insanların salgın nedeniyle evlerine kapanırken metal işçisinin canı pahasına çalıştığını ve ürettiğini ifade eden Kavlak, şöyle konuştu:

"Bir yandan salgın diğer yandan enflasyon ve döviz kurundaki yükseliş, tüm vatandaşlarımız gibi metal işçilerini de mağdur etti. Şimdi insanlık için, ülkemiz için ölümüne çalışan metal işçilerinin hak ettiğini alma zamanı. Geldiğimiz süreçte metal işçisinin insan onuruna yakışır bir hayat sürmesi için taleplerimizin karşılanmasını istiyoruz. MESS'in, masaya getirdiği karşı tekliflerin tamamını geri çekmesini olumlu buluyoruz. Sosyal diyaloğa önem veren sendikacılık anlayışımızla metal işçisinin emeğinin karşılığını aldığı bir sözleşmeyi masada imzalamak istiyoruz." (AA)

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