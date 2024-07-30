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1410 işletme ile anlaşma imzalandı: Emeklilere indirim yapılacak!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.07.2024 16:31
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İzmir'de çeşitli sektörlerden 1410 işletme, emeklilere indirim uygulayacak. Gıdadan turizme sağlıktan kişisel bakıma birçok alanda hizmet veren 1410 işletme, emeklilere yüzde 20 ila 10 indirim sağlayacak.

1410 işletme ile anlaşma imzalandı: Emeklilere indirim yapılacak!

SGK İzmir İl Müdürlüğü, emeklilerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve refahını yükseltmek amacıyla çalışma yürüttü. Bu kapsamda İl Müdürlüğü ve çeşitli sektörlerden meslek odaları, kuruluşlar, firmalar ile emeklilere indirim sağlanması için protokol imzalandı.

SGK İl Müdürü Hidayet Baydilli, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2024 yılını Emekliler Yılı olarak ilan ettiğini hatırlattı.

Bu kapsamda emeklilere yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Baydilli, şunları kaydetti:

"Meslek odalarımız, özel hastanelerimiz ve diğer kurumlarımızın desteğiyle emeklerimize yüzde 20 ve 10 arası indirim sunulmuştur. Katkılarından dolayı kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar devam edecektir. Emeklilerimize daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Kurumlarla işbirliği içerisinde bulunarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz."

İndirimler yıl boyunca geçerli olacak.

(AA)

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İzmir indirim emekli
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