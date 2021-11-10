15 adımda erken emekli ol! Borçlanılabilecek süreler...

Emekli olmak için pek çok kıstas dikkate alınıyor; ancak en önemlileri sigorta başlangıç yılı, yaş ve prim. Bu üçüne bakarak ne zaman emekli olabileceğiniz hesaplanabiliyor. Peki hesaplanan tarihten daha erken emekli olabilmenin mümkün olduğunu biliyor musunuz? İşte 15 adımda erken emekli olmanın yolları…
Yaşı doldurduğu, eksik primleri nedeniyle bir türlü emekli olamayan kişileri havalara uçuracak bir haberimiz var. Şöyle ki eksik primlerinizi ihya ederek, emekliliğinize kavuşabilirsiniz.
Kadınlar, doğum borçlanması yaparak eksik kalan primlerini tamamlayabilir. Doğum borçlanması ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra doğan en fazla 3 çocuk için yapılabiliyor.
Askerlik borçlanması için yapılan prim ödemeleri, borçlanmanın yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. 2021 yılı için 1 günlük askerlik borçlanması primi en düşük 38.16 TL’dir. Gelecek yıl borçlanma yapanlar, asgari ücretteki artış oranında daha fazla prim öderler.
4C statüsünde çalışan kamu çalışanları mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamını ihya edebilir.
Avukatlık stajını yapanlar 1 yıla kadar olan normal staj sürelerini primlerine ekletebilir.
Normal şartlarda öğrenim şartları primden sayılmaz ancak yurt içi veya yurt dışında geçirilen doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de eklenebilir.
Hekimler, asistan oldukları dönemi göstererek eksik primlerini tamamlayabilir.
Sendikaya bağlı olarak çalışan işçilerin grev ve lokavtta geçen süreleri de yine primlere eklenebilir.
Part-Time çalışanların 30 günden eksik süreleri tamamlanabilir.
Seçimlerde aday olmak için görevlerinden istifa edenlerin seçim sürecinde geçirdikleri zaman da prime eklenebilir.
Subay ve astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis olarak atananların başarılı yüksek öğrenim süreleri de eklenebilir.
Polis akademisi ile fakülte ve yüksekokulda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan öğrencilerin başarılı eğitim süreleri.
1402 sayılı Kanun’a göre beraat edenlerin tutukluluk ve gözaltında geçen süreleri de prime eklenebilir.
Usta öğreticilikte geçen süreler de prime dahil edilebilir.
1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen eğitim süreleri de prime eklenebilir.
Sigortalıyken herhangi bir suçtan tutuklanan ve beraat edenlerin tutukluluktan geçen süreleri.
Okuyucu Yorumları 0 yorum