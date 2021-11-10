15 adımda erken emekli ol! Borçlanılabilecek süreler...

Emekli olmak için pek çok kıstas dikkate alınıyor; ancak en önemlileri sigorta başlangıç yılı, yaş ve prim. Bu üçüne bakarak ne zaman emekli olabileceğiniz hesaplanabiliyor. Peki hesaplanan tarihten daha erken emekli olabilmenin mümkün olduğunu biliyor musunuz? İşte 15 adımda erken emekli olmanın yolları…

ERKEN EMEKLİ OLMANIN YOLLARI NELERDİR?

Yaşı doldurduğu, eksik primleri nedeniyle bir türlü emekli olamayan kişileri havalara uçuracak bir haberimiz var. Şöyle ki eksik primlerinizi ihya ederek, emekliliğinize kavuşabilirsiniz.

1.FORMÜL: KADINLARIN DOĞUM BORÇLANMASI

Kadınlar, doğum borçlanması yaparak eksik kalan primlerini tamamlayabilir. Doğum borçlanması ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra doğan en fazla 3 çocuk için yapılabiliyor.

2.FORMÜL: ASKERLİK BORÇLANMASI

Askerlik borçlanması için yapılan prim ödemeleri, borçlanmanın yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. 2021 yılı için 1 günlük askerlik borçlanması primi en düşük 38.16 TL’dir. Gelecek yıl borçlanma yapanlar, asgari ücretteki artış oranında daha fazla prim öderler.

3. FORMÜL: 4C STATÜSÜNDE ÇALIŞANLAR

4C statüsünde çalışan kamu çalışanları mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamını ihya edebilir.

4. FORMÜL AVUKATLARIN STAJ DÖNEMLERİ

Avukatlık stajını yapanlar 1 yıla kadar olan normal staj sürelerini primlerine ekletebilir.

5. FORMÜL: ÖĞRENİM SÜRELERİ

Normal şartlarda öğrenim şartları primden sayılmaz ancak yurt içi veya yurt dışında geçirilen doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de eklenebilir.

6. FORMÜL: HEKİMLERİN ASİSTANLIK SÜRELERİ

Hekimler, asistan oldukları dönemi göstererek eksik primlerini tamamlayabilir.

7. FORMÜL: SENDİKALI İŞÇİLERİN GREV SÜRELERİ

Sendikaya bağlı olarak çalışan işçilerin grev ve lokavtta geçen süreleri de yine primlere eklenebilir.

8. FORMÜL: PART-TİME ÇALIŞMAK

Part-Time çalışanların 30 günden eksik süreleri tamamlanabilir.

9.FORMÜL: SEÇİMLERDE ADAY OLANLAR

Seçimlerde aday olmak için görevlerinden istifa edenlerin seçim sürecinde geçirdikleri zaman da prime eklenebilir.

10.FORMÜL: SUBAY VE ASTSUBAYLAR

Subay ve astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis olarak atananların başarılı yüksek öğrenim süreleri de eklenebilir.

11.FORMÜL: POLİS AKADEMİSİ

Polis akademisi ile fakülte ve yüksekokulda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan öğrencilerin başarılı eğitim süreleri.

12. FORMÜL: TUTUKLULUK SÜRESİ

1402 sayılı Kanun’a göre beraat edenlerin tutukluluk ve gözaltında geçen süreleri de prime eklenebilir.

13. FORMÜL: USTA ÖĞRETİCİLİK

Usta öğreticilikte geçen süreler de prime dahil edilebilir.

14.FORMÜL: 1416 SAYILI KANUN

1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen eğitim süreleri de prime eklenebilir.

15. FORMÜL: BERAAT EDENLERİN SÜRESİ

Sigortalıyken herhangi bir suçtan tutuklanan ve beraat edenlerin tutukluluktan geçen süreleri.



