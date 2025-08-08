FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

15 Ağustos'ta başlıyor! Fiyatların değişip değişmeyeceğini açıkladı, o zorunluluk sona mı eriyor?

Tüketiciler, 15 Ağustos'tan itibaren, semt pazarlarındaki alışverişlerde kredi kartını daha fazla tezgahta kullanma imkanına kavuşacak. Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, "Bazı bankalarla anlaşma yaptık. 15 Ağustos'tan itibaren talepte bulunan pazarcılar POS cihazı alabilecek, satışlarında kredi kartını daha fazla kullanabilecek" dedi.

15 Ağustos'ta başlıyor! Fiyatların değişip değişmeyeceğini açıkladı, o zorunluluk sona mı eriyor?

Pazar alışverişlerinde kredi kartıyla ödeme yapamamaları tüketicilerin mağdur olmalarına yol açarken pazarcı esnafının da satışlarının düşmesine neden olabiliyor. Bu durumun ortadan kalkması için harekete geçen pazarcılar, artık POS cihazlarını daha yaygın şekilde kullanabilecek. Böylece tüketiciler alışverişlerinde daha çok sayıda tezgahta kredi kartını tercih edebilecek.

15 Ağustos ta başlıyor! Fiyatların değişip değişmeyeceğini açıkladı, o zorunluluk sona mı eriyor? 1

15 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Yeni uygulama, 15 Ağustos'ta hayata geçirilecek ancak POS cihazlarının kullanılıp kullanılmaması pazarcı esnafının tercihine bırakılacak. Uygulamanın özellikle nakit para taşımayı tercih etmeyen tüketiciler için büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

15 Ağustos ta başlıyor! Fiyatların değişip değişmeyeceğini açıkladı, o zorunluluk sona mı eriyor? 2

"FİYAT FARKI OLMAYACAK"

Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca, "Pazarlarda artık nakit taşıma zorunluluğunun sona ereceğine ve 15 Ağustos'tan itibaren Türkiye genelindeki tüm pazarlarda POS cihazı kullanımının zorunlu olacağına" dair haberlere açıklık getirdi.

Karaca, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, pazar yerlerinde POS cihazı bulunmamasının pazarcı esnafının müşteri kaybetmesine neden olduğunu söyledi.
Karaca, vatandaşların artık üzerlerinde nakit para taşımayı çok fazla tercih etmediklerine dikkati çekerek, "Bazı bankalarla anlaşma yaptık. 15 Ağustos'tan itibaren talepte bulunan pazarcılar POS cihazı alabilecek, satışlarında kredi kartını daha fazla kullanabilecek" dedi.

15 Ağustos ta başlıyor! Fiyatların değişip değişmeyeceğini açıkladı, o zorunluluk sona mı eriyor? 3

Semt pazarlarında POS cihazı bulunmaması nedeniyle çok fazla müşterinin marketlerden alışveriş yapma eğilimi gösterdiğini bu durumun da pazarcı esnafı için ciddi bir kayıp oluşturduğunu vurgulayan Karaca, uygulamanın hayata geçmesiyle marketleri tercih eden vatandaşların tekrar pazar yerlerinde alışveriş yapmaya başlayacağını bildirdi.

Karaca, düzenlemenin hem tüketiciye hem de esnafa büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, "Burada kartla alışverişte fiyat farkı olur mu diye bir endişe oluşmasın. Nakit veya kredi kartı ile alışveriş arasında fiyat farkı veya komisyon olmayacak" diye konuştu.

15 Ağustos ta başlıyor! Fiyatların değişip değişmeyeceğini açıkladı, o zorunluluk sona mı eriyor? 4

"HERHANGİ BİR ZORUNLULUK OLMAYACAK"

Enflasyon nedeniyle de tüketicilerin nakit taşımadığını ve kredi kartı kullanma eğiliminin artırdığını anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Pazarcı esnafımızın da bu konuda yoğun talebi vardı. Yeni uygulamayla esnafımız rekabet ortamında, çağın getirdiği yeniliklere uyum sağlayarak tüketicilerin daha rahat alışveriş yapmasını sağlayacak. Her şey esnafımızın ekonomik olarak daha güçlü olması ve vatandaşımızın daha rahat bir alışveriş yapabilmesi adına. Burada POS cihazının alınması konusunda herhangi bir zorunluluk olmayacak"
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonları ilgilendiren zam görüşmelerinde gözler 12 Ağustos'ta!Milyonları ilgilendiren zam görüşmelerinde gözler 12 Ağustos'ta!
Adıma sahte e-imza var mı? İşte e-devlet'teki sorgulama ekranıAdıma sahte e-imza var mı? İşte e-devlet'teki sorgulama ekranı

Anahtar Kelimeler:
Pazar kredi kartı pos cihazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika... Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Son dakika... Çanakkale'de orman yangını! Şehir dumanlar altında kaldı

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

Resmi plakalı araca binen kadınların 'escort' olduğu iddia edilmişti! Valilik soruşturma başlattı

Milyonları ilgilendiren zam görüşmelerinde gözler 12 Ağustos'ta!

Milyonları ilgilendiren zam görüşmelerinde gözler 12 Ağustos'ta!

Adıma sahte e-imza var mı? İşte e-devlet'teki sorgulama ekranı

Adıma sahte e-imza var mı? İşte e-devlet'teki sorgulama ekranı

Cumhurbaşkanlığı israfı önlemek için harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı israfı önlemek için harekete geçti!

Bakan Bayraktar'dan fatura desteği açıklaması

Bakan Bayraktar'dan fatura desteği açıklaması

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.