'15 bin TL'nin üzerine...' En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zamlarıyla ilgili kritik yorum

Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli, emekli maaş zammının ne kadar olacağını merak ederken en düşük emekli maaşı ile ilgili de araştırmalar yapılmaya başlandı. Faruk Erdem, katıldığı canlı yayında emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ENFLASYON VE REFAH PAYI ETKİSİ

A Haber'de konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"3 aylık veri hazır. Geriye 3 kaldı. Ekim ayı enflasyonunu kasımın 3'ünde öğrenmiş olacağız. 4 aylık olacak ama bu veri elimizde 8.92. Bir başka veri de elimizde; işte orta vadeli programın öngördüğü yıllık enflasyon yüzde 41,5 o elimizde. İşte Merkez Bankası'nın ya da diğer kuruluşların yaptığı piyasa katılımcıları anketlerinden ortaya çıkan enflasyon tahminleri elimizde yani yüzde 41 ile 45 hatta 46 arasında bir yıllık enflasyon bekleniyor. Buradan da emeklinin memurun artış oranını hesaplamak mümkün. Niye? Enflasyona göre belirleniyor. Hani asgari ücreti konuşurken enflasyon burada bir referans olur diyoruz ama emekli ve memuru konuşurken enflasyon belirliyor diyoruz. Çünkü 6 aylık enflasyon belirliyor, özellikle SSK ve Bağkur emeklisinin maaş artışını. Baktığın zaman bu tahminlere göre yüzde 15'in üzerinde bir artış ortaya çıkıyor yani enflasyon artışı. 6 aylık enflasyon yüzde 15 civarında çıkacak.

"BUNUNLA KALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Tabii ben bununla kalacağını düşünmüyorum. Bunun üzerine bir refah payı da gelecek yüzde 20'leri geçebileceğini düşünüyorum. Memurlar açısından baktığın zaman ya da memur emeklileri açısından; burada bir enflasyon farkı oluşuyor, şu ana kadar oluştu mu oluşmadı. Niye? Bu 3 aylık veri 8.92, temmuzda da yüzde 10 almışlardı, onu geçmesi lazım enflasyonun. Ha yıl sonunda geçer mi geçer. İşte yüzde 10-15'lik bir 6 aylık enflasyon gelirse... Dolayısıyla memurlarınki de ve memur emeklilerinki de yüzde 12-13 civarında bir artış olacak. Ben geçtiğimiz Ocak ayında olduğu gibi hem memurların hem de emeklilerin maaş artışlarının eşitlenebileceğini, her iki kesime de bir refah payına gelerek yüzde 20'nin üzerine çıkabileceğini...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak ayında bu maaş zamlarıyla birlikte bir de taban maaş artışını da bekliyoruz. Orada da 12 bin 500 lira olan taban maaşın 15 bin liranın da üzerine çıkabileceğini bekliyoruz. Daha çok konuşacağız."