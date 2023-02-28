15 Bin TL taşınma yardımı ne zaman yapılacak? Taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler hesaplara yatıyor!

15 bin TL taşınma yardımı ile ilgili araştırmalar sıklık kazandı. Deprem bölgesinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Erdoğan'ın ödemelerin hesaplara yatacağını açıklamasının ardından vatandaşlar, deprem destek ödemesi ile ilgili sorgulamalara başladı. Peki 15 Bin TL taşınma yardımı ne zaman yapılacak? Taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

15 bin TL nakit taşınma desteği ödemesi afetten etkilenen bölgelerdeki ailelere yapılacak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden "Afetzede Barınma Desteği" başvurularının alınmaya başladığını bildirdi.

DEPREM TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ana merkezi Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluştu. Deprem bölgesinden açıklamalarda bulunan Erdoğan, 15 Bin TL taşınma yardımının bugünden itibaren hesaplara yatacağını duyurdu.

Erdoğan açıklamasında:

"Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köyevleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Afetzedeler için 15 bin lira taşınma yardımını bugünden itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

