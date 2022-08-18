FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 15 Eylül’de başlıyor! Balıkçılardan ağlara QR kodlu önlem

15 Eylül’de başlıyor! Balıkçılardan ağlara QR kodlu önlem

18.08.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da av yasağının kalkacağı 15 Eylül öncesi balıkçılar, ağlarını onarıp, teknelerine bakım yaparak hazırlıklara başladı. Denizlerdeki başıboş ağ baskısının önlenebilmesi için hayata geçirilen proje kapsamında balıkçı ağlarına da QR kodlu markalar takılmaya başlandı. Böylece denizde kaybolan ağları başkaları bulduğu zaman sahiplerine barkod aracılığıyla rahatça ulaşabilecek.

15 Eylül’de başlıyor! Balıkçılardan ağlara QR kodlu önlem

Doğu Akdeniz’e kıyısı olan kentte balıkçılar av yasağının kalkacağı 15 Eylül öncesi ağlarını onarıp, teknelerine bakım yapmaya başladı. Karaya çekilen balıkçı teknelerinin arızaları gideriliyor, boyaları yenileniyor ve baştan aşağı tüm eksiklikleri gideriliyor. Sürdürülebilir balıkçılık adına denizlerdeki başıboş ağ baskısının önlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan QR kodlu markalar da balıkçılara dağıtıldı ve bilgilendirme seminerleri yapıldı. Kaçak avla mücadeleyi kolaylaştırmasının yanı sıra denizde kaybolan veya unutulan ağların sahibini bulmaya yarayan markalar, takılmaya başlandı.

adanali-balikcilar-15-eylule-hazirlaniyor-aglara-qr-kodlu-marka-takiliyor_6786_dhaphoto2

'HALKIMIZA İNŞALLAH UCUZ BALIK YEDİRECEĞİZ'

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, sezon için hazırlandıklarını söyledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle zorlandıklarını aktaran Safsoylu, “Koronavirüs nedeniyle balıkçılarımız avladıkları balıkları satmakta güçlük çekti. Şu anda balık fiyatları çok yüksek. Sezon açıldığında halkımıza inşallah ucuz balık yedireceğiz" dedi.

adanali-balikcilar-15-eylule-hazirlaniyor-aglara-qr-kodlu-marka-takiliyor_6822_dhaphoto4

Ağlara takılan markalardan da bahseden Safsoylu, “Bakanlığımızın uygun gördüğü QR kodlu markalar sayesinde denizlerdeki ağ baskısının azaltılması hedefleniyor. Denizde kaybolan ağları başkaları bulduğu zaman sahiplerine barkod aracılığıyla rahatça ulaşabilecek.

adanali-balikcilar-15-eylule-hazirlaniyor-aglara-qr-kodlu-marka-takiliyor_6822_dhaphoto6

Barkod sayesinde ağın kime ait olduğu öğrenilecek. Çevreye müthiş katkı koyması bekleniyor. Böylece kaybolmuş ağ, hayalet ağ özelliği kazanıp sürekli avlanmayacak. Barkodsuz ağlara el konulacak" diye konuştu. (DHA)

adanali-balikcilar-15-eylule-hazirlaniyor-aglara-qr-kodlu-marka-takiliyor_6822_dhaphoto8

adanali-balikcilar-15-eylule-hazirlaniyor-aglara-qr-kodlu-marka-takiliyor_6822_dhaphoto10

adanali-balikcilar-15-eylule-hazirlaniyor-aglara-qr-kodlu-marka-takiliyor_6822_dhaphoto11


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Koca duyurdu! İşçi alımı yapılacak...Bakan Koca duyurdu! İşçi alımı yapılacak...
Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’ Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’
Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!
Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

Kimse bunu beklemiyordu! Fiyat artışı yüzde 300'ü buldu

Kimse bunu beklemiyordu! Fiyat artışı yüzde 300'ü buldu

Ev sahipleriyle anlaşan emlakçıların yaptığı 'pes' dedirtti

Ev sahipleriyle anlaşan emlakçıların yaptığı 'pes' dedirtti

Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak, kimleri kapsıyor? Bakan Koca açıkladı, izinde 12 gün detayı...

Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak, kimleri kapsıyor? Bakan Koca açıkladı, izinde 12 gün detayı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' oldu

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' oldu

Yediğiniz an kas yapar

Yediğiniz an kas yapar

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.