15 Haziran dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? 15 Haziran 2022 Çarşamba

Dolardaki hareketlilik her gün ekseriyetle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, TL karşısında 17 TL seviyesini aştı. Ayrıca doların yükselişiyle gram altın bin 14 TL'yi gördü. Peki 15 Haziran dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 17,2544 TL'den yapmıştı. Geçtiğimiz gün 17,2435 TL alış fiyatını gören dolar, 17,2653 TL satış fiyatından işlem gördü.

15 Haziran dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir....

EURO NE KADAR?

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Euro önceki kapanışını 18,0237 TL'den yapmıştı. Geçtiğimiz gün 18,0087 TL alış fiyatını gören euro, 18,0387TL satış fiyatından işlem gördü.

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STERLİN NE KADAR?

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İngiliz sterlini 21,0307 TL'den alınıyor, 21,0903 TL'den satılıyor.

