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15 yıl önce hobi olarak başladı, yurt dışına ihracat yapıyor

28.06.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de 15 yıl önce hobi amaçlı kurduğu meyve bahçesini zamanla büyüten 76 yaşındaki Ahmet Taş, yetiştirdiği kirazları yurt dışına satıyor.

15 yıl önce hobi olarak başladı, yurt dışına ihracat yapıyor

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Konakpınar Mahallesi'nde 2006'da bahçe kuran Taş, ağaçların verimi yüksek olunca büyüklüğünü artırdığı arazisine, emekli biyoloji öğretmeni oğlu Halil Taş ile yeni fidanlar dikti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden üretimle ilgili bilgiler alan baba oğul, kiraz, elma, armut, ayva, cennet hurması, erik gibi meyve çeşitleri yetiştiriyor.

Yılda yaklaşık 100 ton kirazı aracılarla ihraç eden Ahmet Taş, meyve üretimini severek yaptığını söyledi.

Ürettikleri kirazların çeşidinin "Ziraat 900" olduğunu belirten Taş, "Kirazlarımızı Manisa'nın Alaşehir ilçesine götürüyoruz. Orada deposu olan arkadaşlarımız var. Oradan Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya, Arap ülkeleri, Rusya gibi yerlere gönderiliyor." dedi.

Taş, bölgenin çok güzel bir iklime sahip olduğunu dile getirdi.

"KENDİ BAHÇELERİ GİBİ ÇALIŞIYOR"

Meyve ağaçlarının sayısının 25 bin 500 civarında olduğunu belirten Taş, şöyle devam etti;

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"Bahçelerimin büyüklüğü 180-200 dönüm. Verimde olan 5 bin kiraz ağacımız var, şu an onları topluyoruz. Sonra da elmaya, ayvaya, hurmaya, armuda başlıyoruz. İşçiler de geliyor, her gün çalışıyorlar. Hem onlar hem de ben kazanıyorum. İşçilerimiz kendi bahçeleri gibi çalışıyor, bana hiç iş düşürmezler. Hobi amaçlı başladım, biraz fidan aldım. Ertesi yıl bir baktım verim yaptı. 1 yılda kiraz meyve verince hoşuma gitti. Hemen devamını istedim, geldi. Tarım il müdürlüğü de bana yardım etti. Her iki günde bir buraya gelen ekipler bizi yönlendiriyor."

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Halil Taş ise emekliye ayrıldıktan sonra babasına destek olmak için bahçelerle ilgilendiğini anlattı.

Ellerinden geldiğince en güzel şekilde üretim yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Taş, "Bu işin gecesi gündüzü yok, gecenin 02.00'sinde kalkıp ilaç atıyoruz. Yağmur yağacaksa kara leke için elmalar diyor ki 'Bana ilaç at.' 300 ton civarında elmamız, 100 ton civarında kirazımız, bunun yanında erik, armut, ayva, hurma gibi meyvenin her çeşidi var. Şu anki buzhanemiz yeterli gelmiyor, onu büyütmeyi hedefliyoruz. Sonra da ekmediğimiz değişik meyve grupları var, onları ekmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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