150 bin dolar, altın, anahtar, pasaport! Kimi enkaz altında bulundu, kimi yardım kolilerinde… Hepsi polise teslim edildi

Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle arama kurtarma çalışmaları hem Türk hem de yabancı ekiplerin katılımı ile devam ediyor. Rus arama kurtarma ekibinin çalışmalar yürüttüğü enkazda, içinde 100 dolarlık çok sayıda banknotun yer aldığı bir kap bulduğu ifade edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 150 bin doları bulan paranın polise teslim edildiği bildirildi.

YARDIMLARIN ARASINDAN ALTINLAR ÇIKTI

Öte yandan Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat'ın Niksar ilçesinde de vatandaşlar deprem bölgesine yardım göndermek için adeta birbirleri ile yarıştı. Eski hükümet konağında oluşturulan yardım toplama merkezine getirilen yardımları tasnif eden görevliler, bir yorganın arasından çıkan altınları görünce gözlerine inanamadı. Yardım merkezine getirilen yorgandan çok sayıda altın çıktı. Görevliler, yaptıkları incelemede 18 adet cumhuriyet altını, 3 adet çiftli, 1 adet çeyrek, 1 adet gram altın buldu. Yorgan sahibi Z.G'nin bir yakınına altınlar tutanak karşılığı teslim edildi.

DEPREMZEDEYE GÖNDERİLEN MONTUN CEBİNDEN EV VE ARABA ANAHTARI ÇIKTI

Depremzedeler için Rize'nin Ardeşen İlçe Belediyesi öncülüğünde toplanan yardım malzemeleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki Hatunsuyu Mahallesi'nde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yardım malzemeleri arasındaki montun cebinde, bir depremzede tarafından otomobil anahtarı ile 250 lira, kredi ve kimlik kartları bulunan bir cüzdan bulundu.

Cüzdan ve anahtar, yardımın dağıtımında görev alan Cumali Demir'e verildi. Demir de cüzdan ve anahtarı Yeşilyurt Spor Kompleksinde Rize'de yaşayan sahibine ulaştırılması için Ardeşen Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Hatipoğlu'na teslim etti. Yardım için bağışlanan montun cebinden çıkanları sahibine geri gönderdi.

PASAPORT BİLE VAR

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine Erzurum'un Horasan ilçesinden depremzedeler için gönderilen yardım kolilerinden birinin içindeki monttan ise pasaport çıktı. Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Hazım Ücün hazırladıkları koliler içinde bir pasaport bulduğunu ilgili birimlere teslim ettiğini söyledi. Ücün, "Deprem sonrası bize gönderilen yardım kolilerini hazırlayıp köylere gönderiyoruz. Çalıştığımız bölgede bir monttan bir pasaport çıktı. Pasaportu sahibine kargoyla tekrar göndereceğiz" dedi.



