BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'de bu hafta mutfak ve ev tekstilinde Keysmart buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi ile Dienni baza, yatak ve çalışma masası öne çıkıyor. Şarküteri ve gıdada kavurma, sucuk, kaşar ve dondurulmuş lezzetler raflarda yer alırken; atıştırmalık tarafında fındık kreması ve sağlıklı barlar dikkat çekiyor. Temizlik ve bakımda ise deterjan, kağıt havlu ve saç bakım ürünleri sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

8 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Dana kangal sucuk Emin 500 g 299 TL

Dana baton kavurma Emin 1000 g 999 TL

Dana kıyma Paşalı 1000 g 649 TL

Fıstıklı hindi salam Namet 2x50 g 37,50 TL

Dilimli piliç salam Banvit 60 g 16 TL

Piliç döner Hastavuk 1000 g 259 TL

Dilimli piliç sucuk Erpiliç 500 g 119 TL

Tam yağlı taze kaşar peyniri Teksüt 1000 g 399 TL

Tam yağlı mihaliç peyniri Peysan 250 g 159 TL

Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g 399 TL

Kakaolu fındık kreması Servet 315 g 349 TL

Soğuk kahve Vip 250 ml 39,50 TL

Kuru meyve ruloları Perfect Delights 100 g 109 TL

Kuru meyve çeşitleri Dokuru 159 TL

Antep fıstıklı kremalı gofret Nutymax 3x44 g 99 TL

Kakao ve bisküvi parçacıklı krema Twix 200 g 149 TL

Meyve bar Züber Kids 75 g 109 TL

Meyve topu Züber 80 g 69,50 TL

Kurabiye çeşitleri Züber 80 g 119 TL

Kuru üzüm çeşitleri Otamon 30 g 9 TL

Kakao kaplamalı karamel dolgulu kek Bifa Keks 175 g 39 TL

Muzlu rulo pasta Ülker Dankek 235 g 55 TL

Kağıt havlu Solo 16'lı 219 TL

Tuvalet kağıdı Solo 40'lı 319 TL

Toz deterjan Ariel 9 kg 499 TL

Ultra çamaşır suyu Dual Action Domestos 750 ml 79 TL

Wc blok Domestos 5'li 199 TL

Yüzey temizlik havlusu Mr. Oxy Maxima 100'lü 85 TL

Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 409 TL

Günlük ped yoğun koruma Molped 60'lı 89 TL

Hijyenik ped gece Scarlett 28'li 89 TL

Islak havlu Sleepy Sensitive 4x70'li 99 TL

As-çek-kullan kağıt havlu Solo 7 rulo 139 TL

Sıvı çamaşır deterjanı Yumoş 2500 ml 189 TL

9 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Nofrost buzdolabı Key 490 Nfs 35,900 TL

Nofrost buzdolabı Key 430 Nfe 25,500 TL

Buzdolabı Key 330 Ste 19,900 TL

Nofrost buzdolabı Key 300 Nfe 21,900 TL

9 kg çamaşır makinesi Key 910 Cm 22,900 TL

7 kg çamaşır makinesi Key 712 Cm 17,900 TL

9 kg çamaşır kurutma makinesi Key 90 Km 19,900 TL

4 programlı bulaşık makinesi Key 4014 Bms 18,900 TL

Bu içerik 31 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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