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ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı: Petrol fiyatlarında Hürmüz hareketliliği

ABD ile İran arasında altıncı ayına giren çatışmalar Hürmüz Boğazı’nda tansiyonu yeniden yükseltti. Ticari gemi geçişlerinin günde beş adete kadar gerilemesi ve arz kesintisi endişelerinin artmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçti.

ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı: Petrol fiyatlarında Hürmüz hareketliliği
Sariye Nur Dönmez

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması, küresel petrol piyasalarında fiyatları yukarı taşıdı. ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki İran’a ait Larak Adası’nı hedef almasının ardından Tahran’ın misilleme açıklaması, arz kesintisi endişelerini arttırdı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Güncel türetilmiş verilere göre Brent petrol vadeli işlemleri 90,69 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTİ) 86,31 dolar civarında işlem görüyor. Pazartesi günkü yükselişte İngiltere’deki resmi tatil nedeniyle düşük kalan işlem hacminin etkili olduğu belirtiliyor.

ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı: Petrol fiyatlarında Hürmüz hareketliliği 1

İRAN’DAN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

ABD kuvetleri pazar günü Larak Adası’ndaki iki füze rampasını hedef aldı. İran medyası ise İran Devrim Muhafızları’na dayandırdığı haberinde, Ürdün’deki iki ABD hava üssünün misilleme kapsamında vurulduğunu bildirdi.

ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı: Petrol fiyatlarında Hürmüz hareketliliği 2

HÜRMÜZ’DE GEMİ TRAFİĞİ GERİLEDİ

Şubat ayı sonunda başlayan çatışmalar altıncı ayına girerken Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi geçişleri hafta sonu günde beş adede kadar düştü. UBS analisti Givonni Staunova da askeri gerilim ve olası arz kesintilerinin petrol fiyatlarını desteklediği belirtti.

Brent ve WTI, son yükselişe rağmen geçen haftayı yüzde 4’ten fazla kayıpla tamamlamıştı.

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abd petrol borsası
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