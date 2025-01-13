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'150 bin TL maaşı var' Çalışan bulunamıyor ama gözde meslekler! Ne doktorluk ne yazılım... Liste değişti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.01.2025 07:56
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Dünya Ekonomik Forumu'na göre gözde meslekler yine değişti. Teknolojiyle beraber gençler yapay zeka, yazılım gibi alanları tercih ederken son açıklanan rapora göre en çok eleman aranan meslekler çiftçilik, inşaat ustalığı ve teknik operatörlük oldu. Genetik mühendisliği, doktorluk ve yazılım en gözde meslekler arasına giremezken onlar yükselen meslekler oldu. Vinç operatörü Kamil Genç "150 bin lira maaşı şu an kule vinç operatörünün" dedi. İşte diğer mesleklerde son durum...

'150 bin TL maaşı var' Çalışan bulunamıyor ama gözde meslekler! Ne doktorluk ne yazılım... Liste değişti

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gençlerin tercih ettiği mesleklerde daha çok yapay zeka, yazılım gibi alanlardaydı ancak Dünya Ekonomik Forumu'nun açıkladığı son rapora göre bu durum yine değişti. Artık en çok eleman aranan meslekler arasında çiftçilik, inşaat ustalığı, teknik operatörlük hatta şoförlük yer alıyor.

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ATV Haber'de yer alan habere göre; "Tarım işçisi bulmak zor mu?" diye soru yöneltilen tarım işçisi Kadir Çağlayan "Zor" yanıtını verdi.

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"SEKTÖRÜN TAMAMINDA İŞÇİ SIKINTISI VAR"

İnşaat araçları tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu ise "Şu anda sektörün tamamında bu işçi sıkıntısı var, personel bulunamıyor. Kalifiye personel yok. Sadece iş makinalarında değil, inşaatta da aynı şey geçerli" ifadelerini kullandı.

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Ne genetik mühendisliği ne doktorluk ne de yazılım... Hiçbiri en gözde meslekler arasına giremedi. Dünya Ekonomik Forumu'na göre çiftçilik, kamyon sürücülüğü ve inşaat çalışanları yükselen meslekler.

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"150 BİN LİRA MAAŞI ŞU AN KULE VİNÇ OPERATÖRÜNÜN"

20 yıllık vinç operatörü Kamil Bey'in de en büyük şikayeti alttan yeni işçinin yetişmemesi. Vinç operatörü Kamil Genç "Ben bir vinç operatörüyüm. Bakıyorum gençlere rağbet görmüyor. Yapabiliyorsan 60 - 70 bin lira maaşı var. Kule vinç operatörü olursun 150 bin lira maaşı şu an kule vinç operatörünün. Mobil vincinki 120 bin lira, 100 bin lira" şeklinde konuştu.

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Tarım işçisinin maaşıyla ilgili konuşan Çağlayan ise "45 - 50 bin lira" dedi. Günümüzde tarım işçisi bulmak çok zor. Kadir Bey yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü çiftçiliği eşiyle beraber yapmak zorunda. Çünkü işçi bulamıyor, 8 dönümlük bu tarlayı bir eşi bir de kendisi işliyor. "İşçi neden bulunamıyor" diye soru yöneltilen Çağlayan "Çalışmıyorlar abi, zor geliyor toprak" yanıtını verdi.

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İnşaat araçları tedarikçisi Ertuğrul Dumanoğlu ise maaşlarla ilgili "50 - 60 bin TL, yani 200 bin liraya kadar çıktığı oluyor aylık kazancı" ifadelerini kullandı. Dumanoğlu'nun ailesi yaklaşık 45 yıldır bu işi yapıyor. Yani inşaatlara, şantiyelere iş makinaları kiralıyor. Onun da geleceğe dair ilginç bir tespiti var. Dumanoğlu "Yapılaşma, işte büyük projeler, bunlar devam ettiği sürece bu iş makinalarına ihtiyaç hasıl olacak. Geleceğin mesleklerinden birisi" dedi.

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GÖZDEN DÜŞECEK MESLEKLER

Rapora göre gözden düşecek meslekler arasında ise kasiyerlik, yönetici asistanlığı ve temizlikçilik var.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Tarım işçisi Vinç operatörü maaş tarım meslek
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