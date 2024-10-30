1500 çalışanına cirodan pay verdi! Üniversite mezunu ve İngilizce bilen... 60 yaşında öğrenen var

Hafız Mustafa 1864, geleneksel Türk tatlılarını global pazarda tanıtıyor. Marka, Londra ve Dubai gibi metropollerde açılan mağazalarla, Türk lezzetlerini dünyanın dört bir yanına taşıyor. Marka, cirodan tüm çalışanlara pay vermesiyle de dikkat çekiyor.

Odaklarına müşteri memnuniyetinin yanı sıra uluslararası büyüme stratejisini alan Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ongurlar, şöyle dedi: “Londra ve Dubai gibi metropollerde açtığımız mağazalarla, Türk tatlılarına olan ilgi ve sevgi katlanarak artıyor. Biz sadece tatlı üretmiyoruz, aynı zamanda kültürel mirasımızı dünya ile paylaşıyoruz. Geleneksel tariflerimizi modern damak zevkine göre uyarlıyor, AR-GE çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. Böylece Türk mutfağını farklı lezzetlerle buluşturuyor ve bu zengin mirası geleceğe taşıyoruz.”

ÇALIŞANLARA CİRODAN PAY! ORTAKLIK SİSTEMİNDE YABANCI DİL VE EĞİTİM FARK YARATIYOR

Hafız Mustafa 1864, yenilikçi iş modeliyle de dikkat çekiyor. Ortaklık sistemi ve çalışan gelişimi odaklı iş modeli, iş yerinde eşitliği desteklerken, aynı zamanda markanın sürdürülebilir başarısının temelini oluşturuyor.

Şirket, çalışanlarını sadece birer iş gücü olarak değil, markanın büyümesine katkı sağlayan değerli ortaklar olarak görüyor. Böylece Hafız Mustafa 1864 bünyesinde çalışanların motivasyonu artarken, şirketin de uzun vadeli başarısı güvence altına alınıyor.

Son yıllarda iş dünyasında “en iyi işveren” olma yarışı hız kazanırken, 1.500 çalışanı bulunan Hafız Mustafa 1864, kariyer basamaklarını yetenek, tecrübe ve eğitim düzeyine göre şekillendiriyor. Çalışanlar, kariyerlerinde ilerledikçe ve eğitimlerine katkıda bulundukça cirodan pay alma hakkı kazanıyorlar. Özellikle üniversite mezunu olmak ve İngilizce bilmek, ortaklık sisteminde alınacak payı belirleyen en önemli kriterler arasında yer alıyor.

“BAKLAVA USTAMIZ, LONDRA ŞUBESİNDE ÇALIŞMAK İÇİN 60 YAŞINDA İNGİLİZCE ÖĞRENDİ”

“Bizim için başarı, sadece ürün kalitesiyle sınırlı değil. Çalışanlarımıza sunduğumuz fırsatlar ve onların kariyer yolculuklarında yanlarında durmamız, bizi farklı kılan en önemli etkenlerden biri” diyen Eren Ongurlar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her çalışanımızın gelişimi bizim için öncelik taşıyor, çünkü onların başarısı bizim başarımızdır. Başarımız, çalışanlarımıza verdiğimiz değerden kaynaklanıyor. Her bir çalışanımızın gelişimini önemsiyor ve onlara kariyerlerinde sürekli yeni fırsatlar sunuyoruz. Londra’daki şubemizde çalışan 60 yaşındaki baklava ustamız, bu sistem sayesinde İngilizce öğrenip kendini geliştirme fırsatı buldu,” diyerek bu yaklaşımın Hafız Mustafa 1864’ü iş dünyasında farklı bir noktaya taşıdığını vurguluyor.