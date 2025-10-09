FİNANS

1500 kişi çalışıyordu: Türk moda devi üretimini durdurup Mısır'a taşındı!

Eroğlu Holding'e ait Türk moda devi Colins, Türkiye'deki üretimini durdurdu. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük tekstil üreticilerinden olan Colins'in, bir süredir yatırımlarda bulunduğu Mısır'da yeni tesisine taşındı.

Doğukan Akbayır

Aksaray'daki fabrikasında 1500 kişinin çalıştığı Colins, Türkiye'deki faaliyetlerini durdu. Mısır’daki yatırımını devreye almasının ardından Aksaray’daki üretimi tamamen sonlandıran Colins, hafta sonu itibarıyla tesisin kapılarını kapattı.

1500 kişi çalışıyordu: Türk moda devi üretimini durdurup Mısır a taşındı! 1

ÜRETİMİNİ MISIR'A TAŞIDI

Fabrikada makinelerin ve malzemelerin yerinde bırakıldığı, şirketin ise Mısır’daki üretimde olası bir sorun yaşanması durumunda Aksaray tesisini yeniden faaliyete geçirebileceğini bildirdiği öğrenildi.

1500 kişi çalışıyordu: Türk moda devi üretimini durdurup Mısır a taşındı! 2

Yaklaşık 1500 kişinin işsiz kaldığı kapanma kararı, Aksaray’da büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Sözcü

