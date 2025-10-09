1500 kişi çalışıyordu: Türk moda devi üretimini durdurup Mısır'a taşındı!

Aksaray'daki fabrikasında 1500 kişinin çalıştığı Colins, Türkiye'deki faaliyetlerini durdu. Mısır’daki yatırımını devreye almasının ardından Aksaray’daki üretimi tamamen sonlandıran Colins, hafta sonu itibarıyla tesisin kapılarını kapattı.

ÜRETİMİNİ MISIR'A TAŞIDI

Fabrikada makinelerin ve malzemelerin yerinde bırakıldığı, şirketin ise Mısır’daki üretimde olası bir sorun yaşanması durumunda Aksaray tesisini yeniden faaliyete geçirebileceğini bildirdiği öğrenildi.

Yaklaşık 1500 kişinin işsiz kaldığı kapanma kararı, Aksaray’da büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Sözcü