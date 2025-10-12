FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

155 bin yıl konuşmuşuz! Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı: "Türkiye en fazla görüşme yapan ülke oldu"

Telefonla görüşme verilerinde dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerini değerlendirdi. Uraloğlu'nun açıklamasına göre; 2025 yılının ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi. Uraloğlu, "Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor. Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu" dedi.

155 bin yıl konuşmuşuz! Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı: "Türkiye en fazla görüşme yapan ülke oldu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı ikinci çeyrek verilerini değerlendirdi. Haziran sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 405 olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 751’dir. Bu işletmeciler yetkilendirme sayısı bakımından İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti, Altyapı İşletmeciliği Hizmeti ve Sabit Telefon Hizmeti şeklinde sıralanıyor.” ifadelerini kullandı.

155 bin yıl konuşmuşuz! Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı: "Türkiye en fazla görüşme yapan ülke oldu" 1

“MOBİL VE SABİT HATLARDAN TOPLAM 81,8 MİLYAR DAKİKA KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

2025 yılının ikinci çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,8 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 96,5 milyon olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “2025 yılının ikinci çeyreğinde mobil ve sabit hatlardan toplam 81,8 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi. Bu süre, kesintisiz konuşulduğunda 155 bin yıla denk geliyor.” açıklamasında bulundu.

155 bin yıl konuşmuşuz! Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı: "Türkiye en fazla görüşme yapan ülke oldu" 2

Bakan Uraloğlu ayrıca, bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarının yüzde 8,8, sabit trafik miktarının ise yüzde 5,8 oranında arttığını kaydederek, “Trafiğin büyük bir kısmını yüzde 95,8’ini mobilden mobile giden trafik oluşturdu.” bilgisini paylaştı.

155 bin yıl konuşmuşuz! Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı: "Türkiye en fazla görüşme yapan ülke oldu" 3

TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİNE KIYASLA EN FAZLA GÖRÜŞME YAPAN ÜLKE OLDU

Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 81,4’ünün bireysel, yüzde 18,6’sının ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Türkiye, 2025 yılı ikinci çeyreğinde 493 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkelerine kıyasla mobil telefonla en fazla görüşme yapan ülke oldu.” dedi.

155 bin yıl konuşmuşuz! Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı: "Türkiye en fazla görüşme yapan ülke oldu" 4

FİBER UZUNLUK YÜZDE 10,6 ARTTI

2025 yılı ikinci çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısının 20,7 milyonunun sabit abone, 76,6 milyonunun mobil abone olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Toplam 97,4 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarken en yüksek artış yüzde 36,6’lık bir oranla ‘Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)’ abone sayısında, onu takiben de yüzde 24’lük bir oranla da ‘Eve Kadar Fiber’ abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 577 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı ikinci çeyreğinde yaklaşık 637 bin kilometre olmuş ve yüzde 10,6 oranında artış gerçekleşmiştir”

155 bin yıl konuşmuşuz! Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı: "Türkiye en fazla görüşme yapan ülke oldu" 5

155 bin yıl konuşmuşuz! Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı: "Türkiye en fazla görüşme yapan ülke oldu" 6

155 bin yıl konuşmuşuz! Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı: "Türkiye en fazla görüşme yapan ülke oldu" 7

155 bin yıl konuşmuşuz! Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı: "Türkiye en fazla görüşme yapan ülke oldu" 8Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzde 500 kar ile satılıyor, sektör temsilcisi bile şikayet ettiYüzde 500 kar ile satılıyor, sektör temsilcisi bile şikayet etti
Ev sahipleri için yeni düzenleme Meclis'e geliyor!Ev sahipleri için yeni düzenleme Meclis'e geliyor!

Anahtar Kelimeler:
telefon Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.