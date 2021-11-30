16 bin TL - 25 bin TL arası maaşla çalışacak işçi aranıyor! İşte başvuru şartları...

Koronavirüs pandemisi bir çok vatandaşı maddi ve manevi anlamda zorlarken, iş bulma konusunda da sıkıntılar yarattı. Vatandaşlar soluğu İŞKUR gibi kurumlarda alırken, bir haber de yurt dışından geldi. Buna göre Kanada, Almanya ve Finlandiya’da toplamda 1 milyondan fazla bir işçi alımı yapılacak.

16 BİN TL İLE 25 BİN TL ARASI DEĞİŞEN MAAŞLAR!

Yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlar konuyu araştırırken, 3 ülke toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı duyurusunda bulundu. Alım yapan ülkeler arasından Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya’da ise 30 bin işçi alınacak.

Kanada’da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia eyaletleri olarak biliniyor. Kanadalı işletmelerinin %64’ünün iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyüyemediği bilinmekte. Bu sebeple yapılan araştırmalar 732 bine yakın işçinin alınması gerektiğini işaret etmişti.

Sektörler arasından en çok sağlık sektöründe elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü de bir diğer ihtiyaç duyulan alanlardan oldu. Sağlık ve hizmet sektörünün yanında pandeminin ardından sanayi, imalat ve perakende sektöründe de işçi ihtiyacı meydana geldi. Kanada’da ayrıca tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Pek çok farklı sektörde işçi alımına ihtiyaç duyan Kanada'ya iş başvurusunda nasıl bulunulacağı henüz açıklanmadı.

FİNLANDİYA’DA 25 BİN TL MAAŞ FIRSATI

Finlandiya, yine Kanada gibi işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı şu anda 30 bin seviyelerinde bulunuyor. Metal işçileri, sağlık çalışanları, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranmakta. Ülkede çalışacak olan personele 2300 euro, yani 25 bin TL verilecek. Finlandiya’daki iş başvuruları ise ülkede faaliyette bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ALMANYA'DA İŞÇİ, MİMAR VE MÜHENDİS İHTİYACI BULUNUYOR

Almanya’nın da 270 bin kadın ve erkek işçiye ihtiyacı olduğu açıklandı. Ülkede pazarlama, mimar, mühendis, yazılım geliştiriciler, sağlık elemanları, ekonomistler, müşteri temsilcilerine ve fabrika işçilerine ihtiyaç bulunuyor. Almanya’da iş başvuru yaparken ise birtakım belgeler bulunmakta. AB ülkelerinin hepsinde ön mektup (covet letter) oldukça önemli. Bu mektup ile şirkete kendinizle ilgili izlenimleri belirtiyorsunuz. İş başvurusuyla neden ilgilendiğinizi anlatıp kuvvetli yönlerinizi öne çıkarmalısınız. Ayrıca yine İşverenleriniz yazdığı referans mektupları da Almanya’da iş başvurusu için yararlı olacaktır.



