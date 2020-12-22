16 il için önemli proje! 'Kömürhan Köprüsü' dünyada 4. sırada yer alıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi tamamlandı.

Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirecek Yeni Kömürhan Köprüsü ile Bağlantı Tüneli yakın zamanda hizmete girecek.

Malatya ile Elazığ arasındaki mevcut yolu 1 kilometre kısaltacak Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi ile iki kent arasındaki kara yolu daha konforlu hale gelecek.

Doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktası olacak Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak.

Proje, Malatya ve Elazığ'daki havalimanlarıyla bütünleşerek ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak ve iç, dış turizm sirkülasyonlarının sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyecek.

Köprü, tünel ve yolun hizmete açılmasıyla birlikte Malatya ile Elazığ arasındaki kara yolu ulaşımında karşılaşılan ciddi sorunlar artık tarih olacak.