FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 16 il için önemli proje! 'Kömürhan Köprüsü' dünyada 4. sırada yer alıyor

16 il için önemli proje! 'Kömürhan Köprüsü' dünyada 4. sırada yer alıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2020 14:13 | Son Güncelleme

Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü, yeni yüzüyle bir yandan Doğu Anadolu'yu 3 bölgeyle birleştirirken diğer yandan turizm ve ticaret merkezlerini birbirine bağlayarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak. Doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktası olacak Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak.

16 il için önemli proje! 'Kömürhan Köprüsü' dünyada 4. sırada yer alıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi tamamlandı.

Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirecek Yeni Kömürhan Köprüsü ile Bağlantı Tüneli yakın zamanda hizmete girecek.

20201222_2_45977917_60857402_Web

Malatya ile Elazığ arasındaki mevcut yolu 1 kilometre kısaltacak Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi ile iki kent arasındaki kara yolu daha konforlu hale gelecek.

Doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktası olacak Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak.

20201222_2_45977917_60857407_Web

Proje, Malatya ve Elazığ'daki havalimanlarıyla bütünleşerek ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak ve iç, dış turizm sirkülasyonlarının sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyecek.

Köprü, tünel ve yolun hizmete açılmasıyla birlikte Malatya ile Elazığ arasındaki kara yolu ulaşımında karşılaşılan ciddi sorunlar artık tarih olacak.

20201222_2_45977917_60857405_Web

ALANINDA DÜNYANIN 4.BÜYÜK KÖPRÜSÜ

Taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, tamamı yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yapılan gergin eğik askılı tipte yapılan Yeni Kömürhan Köprüsü, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde.

Yapımında 7 bin ton çeliğin kullanıldığı köprü, ters-y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi alanında 4. sırada yer alıyor.

20201222_2_45977917_60857408_Web

İhtişamlı görüntüsüyle dikkati çeken ve 42 adet kablo imalatı gerçekleştirilen köprünün orta açıklığı 25 çelik segmentten oluşuyor.

Köprünün çelik imalatların montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyu yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre.

Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan proje, Yeni Kömürhan Köprüsü ile birlikte 4 bin 800 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 2 bin 95 metre bağlantı yolu, 1 adet eş düzey kavşak, 1 adet farklı seviyeli köprülü kavşaktan oluşuyor.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Merkez Bankası ne yapacak? İşte ekonomist görüşleriMerkez Bankası ne yapacak? İşte ekonomist görüşleri
Kira yardımı alma yöntemleri!Kira yardımı alma yöntemleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu
Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu
İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!
İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!
3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!
3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren karar
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren karar
Asgari ücrette kritik toplantı başladı
Asgari ücrette kritik toplantı başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
3,5 milyon onsluk altın tespit edildi
Bakan Karaismailoğlu duyuru! SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçiyor
Bakan Karaismailoğlu duyuru! SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçiyor
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
Ticaret Bakanlığı duyurdu! 283 firmaya 9 milyon 645 bin TL ceza kesildi
Bakanlık duyurdu! 283 firmaya ceza yağdı
Merkez Bankası ne yapacak? İşte ekonomist görüşleri
Merkez Bankası ne yapacak? İşte ekonomist görüşleri
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel banka çalışma saatleri
İşte bankaların güncel çalışma saatleri

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.