'16 liralık borç 30 bin TL'ye çıktı' iddiası yalanlandı! 41 ihlalli geçiş tespit edildi

Otoyol ve köprü geçişlerine ilişkin sosyal medyada paylaşılan “16 liralık borç 30 bin liraya çıktı” iddiasının gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Sosyal medyadaki asılsız iddia, bazı yayın organlarında kendine geniş yer bulmuştu. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde iddiaların sahibi vatandaşın 41 kez ihlalli geçiş yaptığı, bu geçişlere yönelik ücret ve cezanın mevzuata uygun şekilde tahsil edildiği ve aktif borcunun bulunmadığı belirlendi.

GÜNDEM OLAN İDDİA YALAN ÇIKTI

Bakanlık kaynakları son günlerde bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya atılan ve hızla yayılan “HGS borcu 16 liraydı, 30 bin liraya çıktı” paylaşımının gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği incelemeye göre paylaşımı yapan vatandaşın 27 Nisan 2024 – 15 Eylül 2025 arasında toplam 41 kez ihlalli geçiş yaptığı tespit edildi.

TAMAMI MEVZUATA UYGUN

Bu geçişlerin tamamı mevzuata uygun olarak işleme alındığı ve ödenmesi gereken miktarın araç sahibinden tahsil edildiği ortaya çıktı. İddia sahibi Cemre K.’nin herhangi bir dönemde icra takibine konu olmuş bir geçişi bulunmadığı da belirlendi. Araç sahibinin kullandığı belirli dönemlerde kullandığı HGS hesaplarıyla ilgili kayıtlar ve kendi ifadelerine göre Cemre K.’nin şu an için kendi adına aktif bir HGS hesabı da bulunmuyor.

HGS SORGUSU YAPILMIŞ

Kaynaklar borç tahsilatına ilişkin süreçte sürücüye bilgi verilmediği iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtti. Geçişlerin, plaka ve ruhsat sahibi bilgileri üzerinden takip edildiği hatırlatıldı. Cemre K.’ye de bu kapsamda ihlalli geçişlerin ardından 5. ve 13. günlerde e-Devlet bilgilendirmeleri gönderildiği tespit edildi. Ayrıca araca ait ihlalli geçişlerin tahsili amacıyla, her geçiş için 15 gün boyunca HGS provizyon sorgusu yapıldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili KGM'nin açıklaması ise şu şekilde;