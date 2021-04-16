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16 Nisan altın bilezik fiyatları | 16 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altı bilezik gram fiyatları ne kadar?

16.04.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Düğünlerin vazgeçilmez hediyeliklerinden olan altın bilezik fiyatları ise birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Uzun yıllardır değerli metaller arasında oldukça ilgi gören altın bilezik, son zamanlarda birçok kişi tarafından hem yatırım amaçlı hem de hediyelik olarak tercih ediliyor. 16 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altı bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları 16 Nisan itibariyle, kapanış seviyelerine yakın bir şekilde seyrediyor. 14 ayar altın bilezik gram fiyatı 15 Nisan günü kapanışta 258 TL seviyelerindeyken, 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ise günü 413 seviyelerinde kapattı. 16 Nisan itibariyle merak edilen altın bilezik gram fiyatlarında son durum ne? 16 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 421,04 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 16 Nisan itibarıyla %0,35 artışla 421,93 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 411,14, en yüksek 416,56 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 413,63 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 421,93 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 344,51 ile başlayan 18 Ayar Altın, 16 Nisan itibarıyla %0,30 artışla 345,05 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 329,09, en yüksek 333,43 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 331,09 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 345,05 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 267,94 ile başlayan 14 Ayar Altın, 16 Nisan itibarıyla %0,30 artışla 268,36 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 256,96, en yüksek 260,35 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 258,52 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 268,36 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 455,19 TL // SATIŞ: 455,26 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 732,00 TL // SATIŞ: 750,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.456 TL // SATIŞ: 1.500 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.981 TL // SATIŞ: 3.011 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.957 TL // SATIŞ: 2.898 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.914 TL // SATIŞ: 2.992 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.989 TL // SATIŞ: 3.066 TL
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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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