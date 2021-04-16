16 Nisan Altın fiyatlarında son durum | 16 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları yaşadığı yükselişten sonra tekrar durgun seyrine geri döndü. Son günlerde altın fiyatları paralel bir çizgide ilerliyor. 15 Nisan kapanış seviyesindeki fiyatlarla genel olarak 16 Nisan sabahına başlayan altın, bu seyrine bir süre daha bu şekilde devam edecek gibi duruyor. 16 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında günün ilk rakamları…
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 455,19 TL // SATIŞ: 455,26 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 732,00 TL // SATIŞ: 750,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.456 TL // SATIŞ: 1.500 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.981 TL // SATIŞ: 3.011 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.957 TL // SATIŞ: 2.898 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.914 TL // SATIŞ: 2.992 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.989 TL // SATIŞ: 3.066 TL
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