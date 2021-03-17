17 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte, Şans Topu çekiliş sonuçları!

Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilen Şans Topu oyununda, bu haftanın ilk çekilişi için sayılı dakikalar kaldı. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler 17 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Şans Topu çekilişi saat kaçta ve nereden yayınlanacak? İşte, 17 Mart Şans Topu çekilişi hakkında tüm detaylar…

17 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu oyunun bu akşamki talihlileri saat 20.00’da gerçekleşecek olan çekilişin ardından belli olacak. Çekilişi anlık olarak takip etmek isteyenler ise MP Tv YouTube kanalı üzerinden sonuçları izleyebilecek. Çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.