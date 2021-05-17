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  4. 17 Mayıs altın bilezik fiyatlarında son durum | Bugün (17 Mayıs) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar?

17 Mayıs altın bilezik fiyatlarında son durum | Bugün (17 Mayıs) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar?

17.05.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır değerli metaller arasında oldukça rağbet gören altın, çeşitli şekillerde vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Altın bilezik ise hem takı olarak hem de yatırım aracı olarak oldukça ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de yaşanan gelişmelerden sonra yükselişe geçen Dolar kurundan etkilenen altın, altın bilezik fiyatlarında da etkisini gösterdi. Peki altın bilezik fiyatları haftanın ilk işlem gününde ne kadar oldu?

Dolar kurunda yaşanan yükselişten oldukça etkilenen altın piyasasında 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik fiyatları da yükselişe geçti. 22 ayar altın bilezik kapanışta 464,99 seviyesinde bulunurken güne kapanış seviyesi ile başladı. Ardından ise yükselişe geçti. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı ise günü 380,47 ile kapatmasının ardında bu sabah itibariyle güne hafif bir yükselişle başladı. Peki bugün (17 Mayıs) 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum ne?

Uzmanlar, dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Öte yandan altın fiyatları yükselen enflasyondan da destek buluyor. ABD'de 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrasında faizlerde artış beklentisiyle dolar güçlendi, ons altın fiyatı yükseldi.

Bugün yurt içinde piyasalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak Nisan ayına ilişkin "merkezi yönetim bütçe denge tablosu"nu, TCMB tarafından duyurulacak Mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve TÜİK'in açıklayacağı "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasını, Mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni, Nisan ayına ilişkin "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ni takip edecek.

Dünyanın gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler ile koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler yer alıyor.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 464,33 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,47 artışla 466,16'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 464,99 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 379,93 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,47 artışla 381,42'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 380,47 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 295,49 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,46 artışla 296,59'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 295,91 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın Euro
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