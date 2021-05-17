17 Mayıs altın bilezik fiyatlarında son durum | Bugün (17 Mayıs) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ne kadar?

Dolar kurunda yaşanan yükselişten oldukça etkilenen altın piyasasında 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik fiyatları da yükselişe geçti. 22 ayar altın bilezik kapanışta 464,99 seviyesinde bulunurken güne kapanış seviyesi ile başladı. Ardından ise yükselişe geçti. 18 ayar altın bilezik gram fiyatı ise günü 380,47 ile kapatmasının ardında bu sabah itibariyle güne hafif bir yükselişle başladı. Peki bugün (17 Mayıs) 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum ne?

Uzmanlar, dolar endeksi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Öte yandan altın fiyatları yükselen enflasyondan da destek buluyor. ABD'de 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon rakamları sonrasında faizlerde artış beklentisiyle dolar güçlendi, ons altın fiyatı yükseldi.

Bugün yurt içinde piyasalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak Nisan ayına ilişkin "merkezi yönetim bütçe denge tablosu"nu, TCMB tarafından duyurulacak Mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve TÜİK'in açıklayacağı "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasını, Mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni, Nisan ayına ilişkin "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ni takip edecek.

Dünyanın gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler ile koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler yer alıyor.