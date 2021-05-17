17 Mayıs altın fiyatları ilk rakamlar | Bugün (17 Mayıs) altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

ABD piyasalarında analistlerin beklediği yükselişin gerçekleşmesi ile beraber yeşil ibreyle harekete başlayan altın fiyatları, yatırımcıların ilgi odağı oldu. Yeni haftanın ilk işlem gününde de yükselişine devam eden altın fiyatlarında en dikkat çeken ise yüne gram altın oldu. Çeyrek altın, kapanışı 823,95 TL’den yaparken 17 Mayıs sabahı güne yükselişle başladı. Yarım altın ise 1.647 olan seviyesini 1.651 TL’ye çıkardı. Peki bugün (17 Mayıs) gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Bugün yurt içinde piyasalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak Nisan ayına ilişkin "merkezi yönetim bütçe denge tablosu"nu, TCMB tarafından duyurulacak Mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve TÜİK'in açıklayacağı "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasını, Mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni, Nisan ayına ilişkin "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ni takip edecek.

Dünyanın gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler ile koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler yer alıyor.