17 Nisan altın bilezik fiyatları | 17 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altı bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları 17 Nisan itibariyle, kapanış seviyelerine yakın bir şekilde seyrediyor. 14 ayar altın bilezik gram fiyatı 15 Nisan günü kapanışta 258 TL seviyelerindeyken, 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ise günü 413 seviyelerinde kapattı. 17 Nisan itibariyle merak edilen altın bilezik gram fiyatlarında son durum ne? 17 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?
Altın bilezik gram fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 416,96 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 17 Nisan itibarıyla %1,32 artışla 421,93 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 411,14, en yüksek 416,56 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, alış fiyatı 416,95; satış fiyatı 421,25TL .
18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 333,8 ile başlayan 18 Ayar Altın, 17 Nisan itibarıyla %1,77 artışla 3336 TL’den işlem görüyor. 18 Ayar Bilezik, alış fiyatı 336,47; satış fiyatı 337,01 TL .
14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 260,3 ile başlayan 14 Ayar Altın, 17 Nisan itibarıyla %1,36 artışla 268,36 TL’den işlem görüyor. 14 Ayar Bilezik, alış fiyatı 252,08; satış fiyatı 303,39 TL .
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