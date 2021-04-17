17 Nisan dolar kuru ne kadar oldu? | 17 Nisan dolar ve euro ne kadar?

Dolar kuru ve euro'daki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu 17 Nisan Cumartesi gününde dolar yukarı ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

Analistler, önceki günlerde Para Politikası Kurulu'nun Mart toplantısını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 19 düzeyinde sabit tutmasının ardından döviz kurlarının gerilediğini ve ABD-Rusya geriliminin risk algısını artırmasıyla toparlandığını kaydetmişti.

Önceki gün dolar/TL güne yükselişle başlamış ve ardından 8,05 seviyelerinden işlem görmüştü.

17 NİSAN'DA DOLAR NE KADAR? Önceki kapanışını 8,0578 TL ile yapan dolar bugün 17 Nisan tarihinde 8,0577 TL alış ve 8,0580 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 91,7 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 1,1970'den alıcı buluyor. Doların haftalık değişim yüzdesi ise -1.19.