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18 Ağustos-14 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 18-14 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

02.09.2021 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Ağustos-14 Eylül 2021 haftasının ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunları ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği ŞOK aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. ŞOK'ta bu hafta teknolojik aletler ve kırtasiye gereçlerine kadar pek çok ürün var. Peki 18 Ağustos-14 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 18 Ağustos-14 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

18 Ağustos-14 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 18-14 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK'tan ihtiyaçlarına ve isteklerine yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ŞOK aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. 18 Ağustos-14 Eylül Ağustos haftası için ŞOK market şubelerinde geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalog yayınlandı. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

18 AĞUSTOS - 14 EYLÜL ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

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Kataloğun ilk sayfasında Alcotel tablet 999 TL, Asonic kulaklık 39,95 TL'den satışa sunuldu.

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İkinci sayfada Pritt yapıştırıcılar ve kalemler yer aldı.

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Üçüncü sayfada defter çeşitleri ve yine pek çok kalem çeşidi yer aldı. 24 renk kuru boya 17,95'ten satışa sunuldu.


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