'18 bin 810 TL' rakamı... En düşük emekli maaşı için o senaryo da masada

Emekliler Haziran enflasyonunu bekliyor, çıkacak rakamlara göre Temmuz ayında alacakları zam belli olacak. Öte yandan AK Parti'den en düşük emekli aylığı alanları sevindiren bir haber geldi. 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının zamdan ayrı olarak artırılması için çalışma başlatıldı. Masada farklı senaryolar var. Gerçekleşmesi en yüksek senaryoysa en düşük emekli aylığına 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması. İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

A Haber'de yer alan habere göre; en düşük emekli aylığı alan milyonlarca emekliye iyi haber AK Parti Grup Başkan Vekili'nden geldi. Memur ve emeklilerin Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam için gözler 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunda. 5 aylık enflasyon yüzde 15,09 olarak gerçekleşti. Bu da SSK Bağkur emeklilerinin yüzde 15,09 zammı cebine koyduğu anlamına geliyor.

Haziran ayı enflasyonu ile ilgili tahminler yüzde 1,5 ila yüzde 2 arasında değişiyor. Bu da yılın ikinci yarısı için SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 17 civarında bir zam anlamına geliyor. Peki, en düşük emekli maaşına zam gelecek mi?

Haberde konuşan Mali Müşavir Serkan Kumdakçı, "3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları eğer yüzde 1,5'lar seviyesinde olursa 6 aylık gerçekleşen enflasyon 16.82 olarak maaşlara yansıyacak bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Ve en düşük emekli maaşımız da 16 bin 900 lira olarak yansıyacak emeklilerimizin maaşlarına" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYONDAN BAĞIMSIZ BİR ARTIŞ' SENARYOSU

Haziran ayı enflasyonu yüzde 2 çıkarsa 6 aylık enflasyon 17,4 olarak gerçekleşecek. Bu da en düşük emekli maaşının 16 bin 986 liraya yükselmesi anlamına geliyor. Ancak hükümet kanadının yaptığı çalışmada enflasyondan bağımsız bir artış senaryosunun da masada olduğu konuşuluyor.

Kumdakçı "Enflasyon rakamlarının dışında oransal anlamda eğer direkt en düşük emekli maaşına yüzde 20 bir zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 17 bin 363 lira, yüzde 25 zam yapılırsa 18 bin 86 lira ve yüzde 30 zam yapılırsa da en düşük emekli maaşımız 18 bin 810 lira olarak gerçekleşecek" şeklinde konuştu.