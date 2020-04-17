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18 bin sağlık personeli alımı başvuru işlemlerinin süresi uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2020 13:49 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 18 bin sağlık personeli alımında bugün tamamlanması gereken başvuru işlemleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

18 bin sağlık personeli alımı başvuru işlemlerinin süresi uzatıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 18 bin sağlık personeli alımında bugün tamamlanması gereken başvuru işlemleri 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı, personel alımı,

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