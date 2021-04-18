18 Nisan altın bilezik fiyatları | 18 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altı bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları 18 Nisan itibariyle, kapanış seviyelerine yakın bir şekilde seyrediyor. 14 ayar altın bilezik gram fiyatı 15 Nisan günü kapanışta 258 TL seviyelerindeyken, 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ise günü 413 seviyelerinde kapattı. 18 Nisan itibariyle merak edilen altın bilezik gram fiyatlarında son durum ne? 18 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?