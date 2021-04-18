18 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? 18 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 18 Nisan Pazar gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 454,29 TL üzerinden yapan gram altın 460,35 TL alış ve 460,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
2.947,00 TL alış fiyatına sahip olan cumhuriyet altını, 3.023,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
1.473,00 TL alış fiyatına sahip olan yarım altının satış fiyatı 1.517,00 TL. Yarım altın önceki kapanışını ise 1.498,00 TL'den yapmıştı.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
741,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın 758,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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