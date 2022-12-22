18 yaşında ev sahibi oldu! 'Birçok genç gibi...' Heyecanla bekleniyordu

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje çerçevesinde, Kırıkkale merkez, Keskin, Bahşılı, Delice, Karakeçili, Delice Çerikli, Sulakyurt, Çelebi ilçelerinde inşa edilecek 919 konutun kura çekimleri tamamlandı. İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya, ev sahipliği için başvuru yapan vatandaşlar ile yakınları katıldı. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

"İNSANLARIMIZIN HAYATINA DOKUNMAYA DEVAM EDİYORUZ"

AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Cumhuriyet tarihinin görülmemiş toplu konut hamlesi olduğunu ifade ederek, "Çok düşük faizle adeta kira ödercesine dar gelirli kesimlerimize hitap edercesine. Pandemiye, enerjiye ve savaşa rağmen insanlarımızın hayatına dokunmaya devam ediyoruz. Türkiye yüzyılı da budur. Cumhurbaşkanımıza özellikle huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

"18 YAŞINDA EVİMİN OLMASI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ, BİRÇOK GENÇ GİBİ"

Kurada ismi çıkan 18 yaşındaki Tuğba Aydemir, ilk evine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "18 yaşında evimin olması beni çok mutlu etti, birçok genç gibi. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederim, gençlere fırsat tanıdığı için. Aslında biz çok bekliyorduk Karakeçili’ye TOKİ’nin yapılmasını. Ama yeni geldi istediğimiz oldu" şeklinde konuştu.

"15 YILDIR BEKLENİYORDU TOKİ'NİN GELMESİ"

Tuba’nın annesi Karanfil Aydemir, "Bize çıktığı için çok mutlu olduk. 15 yıldır bekleniyordu TOKİ’nin gelmesi. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Allah, vatanımıza milletimize zeval vermesin. Allah, cümlemizin evladını, askerimizi, milletimizi korusun. Kızım müracaat etti, çok istiyordu Karakeçili’de evimizin olmasını. Biz de müracaat edin şansınızı deneyin belki olur dedik. Onlar da şansını denediler şanslarına da çıktı.

"DAHA 4 AYLIK EVLİYİM"

4 aylık evli olduğunu söyleyen Rabia Aydemir, "Ben daha 4 aylık evliyim ve yeni başvurdum. Yeni evimiz, yeni yuvamız olacak. Bu TOKİ’yi yaptırdığı için Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" dedi.

Dursun İsak ise 50 yaşından sonra konut sahibi olduklarını söyledi. Kura törenine Vali Yardımcısı A. Ferhat Özen, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar ve ilçe belediye başkanları katıldı. (İHA)



