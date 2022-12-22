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Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu! İşte yeni asgari ücretle değişecek rakamlar: Kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı...

22.12.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonların beklediği asgari ücret zammıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. 2023 asgari ücret zammıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan rakam verdi. Yeni asgari ücret net 8 bin 506 lira oldu. Asgari ücrete gelen zam ile çok sayıda kalemde de artış yaşanacak. Öte yandan memur ve emekli zamları için Erdoğan'dan sinyal geldi. Bakan Bilgin'den ise çalışanlarla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte ayrıntılar...

Asgari ücret 8 bin 506 TL oldu! İşte yeni asgari ücretle değişecek rakamlar: Kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücret tutarını duyurdu. 10 milyona yakın çalışanın merakla beklediği zam oranının yıllık bazda yüzde 70 olduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin net olarak 8 bin 506 liraya yükseldiğini belirtti. Bununla beraber birçok kalemde artış olacak. İşte haberin ayrıntıları...

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SON DAKİKA: YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 70 oranında zam yapıldığını ve net asgari ücretin 8 bin 506 lira olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SİNYALİ

Asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamayı sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek yılda asgari ücrete bir ara zam daha yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara zamla ilgili 'Gerekirse, beklenmedik tablo oluşursa geçen sene olduğu gibi ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız!' dedi

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BAZI KALEMLERDE DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Yeni asgari ücret ile bazı kalemlerde değişiklikler olacak. Cumhurbaşksanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni asgari ücret tutarı ile işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintileri değişecek.

EDOĞAN'DAN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI: 'BU ŞEKİLDE TESPİT EDECEĞİZ'

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldık. 37.6 milyonluk istihdamla tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaşılmıştır. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi süreçte sarstığında Türkiye'nin kalkınmasını artırarak sürdürmesi tüm dünyada ilgiyle takip edilmektedir. 85 milyon vatandaşımızın tamamının hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz.

BAKAN BİLGİN'DEN MAAŞ ZAMLARI AÇIKLAMASI

Asgari ücret Türkiye’de çalışanların yüzde 37’sini ilgilendiren bir ücret." diyen Bakan Bilgin, "Bütün ücret yapılarını düzenliyor. Asgari ücretten sonra yeniden ücretlerin ayarlandığı sürece giriyorlar. Bu rakam bütün çalışanları sadece asgari ücretli çalışanları değil onun üzerindeki çalışanları da refahtan pay alacakları yeni ücret skalasına ulaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

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