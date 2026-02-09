180 yıldır faaliyetteydi! Dünya devi iki banka birleşiyor

Bankanın açıklamasına göre, söz konusu satın alma işleminin, İngiltere'de özel bankacılık ve varlık yönetimi iş modelini oluşturarak NatWest Group'un 20 milyon müşterisine sunduğu tasarruf ve yatırım hizmetlerini dönüştürmesi bekleniyor.

NatWest Group'un varlık yönetim şirketi Evelyn Partners'ı 2,7 milyar sterlin işletme değeriyle satın alma işleminin gerekli onayların ardından bu yıl yaz döneminde tamamlanacağı öngörülüyor.

180 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYORDU!

İngiltere'de 180 yıldır faaliyet gösteren Evelyn Partners, 69 milyar sterlinlik müşteri varlığını yönetiyor.

Londra merkezli şirket, sahipleri Permira ve Warburg Pincus'un geçen yaz satışa çıkarmasının ardından alıcı arıyordu.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır