19 Aralık önemli ekonomi başlıkları: Fed faiz kararını açıklayacak, Asgari ücret görüşmeleri...

Yılın son günlerine doğru ekonomi dünyasının sıcak gelişmeleri artıyor. Fintables yaşanan tüm gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. İşte 19 Aralık tarihinde yaşana finans gelişmeleri...

ÖNEMLİ EKONOMİ BAŞLIKLARI

☑ Fed beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirime gitti ancak enflasyonda yapılan yukarı yönlü revizyonlar risk iştahını kesti. S&P 500, pandemiden bu yana en kötü Fed gününü geçirdi. ABD 10 yıllıkları yeniden %4,5 seviyesinde.

☑ Konut satışlarında aylık kısmi azalma görsek de momentum devam ediyor. Yılın en iyi ayı olan aralık verileri merakla bekleniyor.

☑ Merkez’in Güncesi’nde TCMB, hanehalkı enflasyon beklentileri ve hizmet enflasyonu arasındaki ilişkiye dair kapsamlı bir araştırma yazısı yayımladı. Bulgular, hanehalkı enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sadece talep yönlü değil, aynı zamanda arz yönlü olarak da dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını gösteriyor.

☑ Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün 11:30’da gerçekleşecek. Bugünkü toplantıda resmi olmasa da rakam duyabiliriz.

AJANDA

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

2Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu, uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

3 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

TÜİK KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %63,6 artarak 153 bin 14’e yükseldi. Ekime göre satışlarda yaklaşık %8’lik bir düşüş var. Ocak-Kasım döneminde toplam konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,4 artışla 1 milyon 265 bin 388 olarak gerçekleşti. Bu dönemde konut satışlarının güçlü seyri dikkat çekiyor. Sektörde sezonsallık sebepli aralık ayında birikimli satışlar olabiliyor. Verileri bir de bu açıdan okumamız gerekiyor.

Kredili konut satışları, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %315,7 artışla 21 bin 804'e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %14,2 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ilk el ipotekli konut satışları 5

bin 213, Ocak-Kasım döneminde ise 32 bin 82 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %61,7 artışla 49 bin 274’e çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı %32,2 oldu.

FED'DEN FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son toplantısında beklentiler doğrultusunda faiz indirimine gitti. Banka, politika faizini 25 baz puan düşürerek %4,25-4,50 aralığına çekti. Karar metninde, faiz politikası değerlendirmesiyle ilgili ifade değişikliğine gidildi. Daha önce yalnızca “ek ayarlamaları değerlendirirken” ifadesi yer alırken, yeni metinde “ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken çeşitli faktörlerin dikkate alınacağı” vurgulandı.

Bu toplantıyla birlikte Fed yetkilileri enflasyon projeksiyonlarında da önemli revizelere gitti. 2024 ve 2025 için enflasyon beklentileri yukarı yönlü güncellendi. Eylül ayında 2024 için yüzde 2,6 olarak öngörülen çekirdek PCE tahmini, yüzde 2,8’e çıkarıldı. Benzer şekilde, 2025 için yüzde 2,2 olarak tahmin edilen çekirdek PCE, yüzde 2,5 olarak revize edildi. Enflasyonda yukarı yönlü revizyon, riskli varlıklarda satışla karşılandı. S&P 500, Mart 2020’den bu yana Fed kararı sonrası en sert düşüşünü yaşayarak 1,8 trilyon dolarlık piyasa erimesi yaşadı. ABD 10 yıllıkları fırlayarak %4,5 seviyesinde konsolide oldu.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin güçlü bir yerde olduğunu ve enflasyonun yüzde 2 hedefine giderek yaklaştığını söyledi. Powell, politika faizinde indirime gitmeye başlanan döneme göre daha az kısıtlayıcı bir duruma geçildiğini ifade ederek, bundan sonraki süreçte faiz değişiklikleri için daha temkinli hareket edeceklerinin altını çizdi. Powell, çekirdek enflasyonun gelecek yıl yüzde 2,5’e düşmesinin ciddi bir ilerleme olacağını belirtti. Ancak enflasyon tarafındaki risklerin ve belirsizliklerin hala yüksek olduğunu vurguladı.

MERKEZ'İN GÜNCESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Merkez’in Güncesi blogunda yayımlanan yazıda, enflasyonla mücadelede hanehalkı enflasyon beklentileri ve hizmet enflasyonu arasındaki ilişkinin belirleyici olduğu vurgulandı. Analizde, hanehalkı enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin piyasa katılımcılarına kıyasla daha gecikmeli gerçekleştiği belirtilirken, hizmet fiyatlarındaki katılığın enflasyondaki düşüşü yavaşlatan bir unsur olduğu ifade edildi. Hanehalkının enflasyon beklentilerinin, özellikle gıda ve akaryakıt gibi temel ürünlerdeki fiyat artışlarından etkilendiği, bu durumun da gerçekleşen enflasyon üzerinde belirleyici bir rol oynadığı kaydedildi.

Regresyon analizine göre, hanehalkı enflasyon beklentilerindeki %10’luk bir artış, bir sonraki ayda bu kesim tarafından sunulan hizmetlerde diğer tüm ürünlere (TÜFE) kıyasla 42 baz puanlık bir enflasyon artışına neden oluyor. Ücret artış dönemleri hariç tutulduğunda ise bu etki 24 baz puan olarak hesaplandı. Bulgular, hanehalkı enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sadece talep yönlü değil, aynı zamanda arz yönlü olarak da dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını gösteriyor. Analiz, yüksek enflasyon beklentilerinin hizmet fiyatlarındaki katılığın önemli bir belirleyicisi olduğunu ve beklentilerdeki iyileşmenin bu katılığı azaltabileceğini ortaya koyuyor.

ASGARİ ÜCRET

Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün 11:30’da gerçekleşecek. Asgari ücret görüşmelerinde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, bugün yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı öncesinde, dün Başkanlar Kurulu’nu topladı. Türk-İş, anlaşma sağlanamaması halinde izlenecek yol haritası toplantıda ele alındı. 10 ve 16 Aralık tarihinde yapılan iki toplantıda da rakam konuşulmamıştı.

BANKACILIK SÖYLEYİŞİLERİ

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, ‘Bankacılık Söyleşileri’ kapsamında yaptığı açıklamada, finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2023 ün ikinci çeyreği itibarıyla yavaşlama eğilimine girdiğini belirtti. 2024 yılının kredi büyümesi, fonlama maliyetleri ve kârlılık açısından zorlu bir yıl olduğunu söyleyen Gür, “Enflasyondaki düşüş eğiliminin devamıyla birlikte sektör için en zor dönemin geride kaldığını düşünüyoruz. Fonlama maliyetlerinde beklediğimiz iyileşmeyle bilançoların kademeli olarak rahatlayacağını öngörüyoruz” dedi.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA SAVAŞ UÇAKLARI

Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçakları, Katar’da gerçekleşen tatbikat dönüşünde Ankara'daki Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı. Milli Savunma Bakanı Güler, Eurofighter Typhoon uçaklarının savunma sanayi iş birliği kapsamında önem taşıdığını belirterek, iki ülke arasındaki askeri ve teknik görüşmelerin olumlu ilerlediğini ifade etti.

JAPONYA MERKEZ BANKASI

Japonya Merkez Bankası (BOJ), borçlanma maliyetlerini artırmada temkinli bir yaklaşım sergileyerek faiz oranlarını sabit tuttu. BOJ'un dokuz üyeli yönetim kurulu, genel beklentiler doğrultusunda, kısa vadeli politika faizini %0,25 seviyesinde bırakma kararı aldı. Ancak kurul üyesi Naoki Tamura, artan enflasyonist risklere dikkat çekerek faiz oranlarının %0,5’e yükseltilmesi yönünde öneride bulundu. Bu öneri, kurulun diğer üyeleri tarafından reddedildi.

KÜRESEL KÖMÜR TALEBİ

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verilerine göre, küresel kömür talebi 2024 yılında yeni bir rekor kırdı ve bu talebin 2027 yılına kadar her yıl artarak yaklaşık 8,9 milyar tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu öngörü, geçen yıl yapılan ve bu on yılda kömür talebinin düşüşe geçeceği yönündeki tahminleri geçersiz kılıyor. IEA’nın tahminlerine göre, kömür talebi 2027'ye kadar %1'lik bir artış gösterecek. Bu da, küresel enerji politikalarının, kömür kullanımını azaltma konusunda hâlâ etkili olmadığını ve bu alanda daha fazla kolektif çabaya ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Fintables