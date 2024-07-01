19 bin liraya dayandı! 'Yüksek asgari ücret' yoksulluğa yaklaşamadı: Türk-İş son rakamı duyurdu

Türkiye'de enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Türk-İş'in gıda enflasyonu aylık bazda durma noktasına geldi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Haziran ayına ilişkin "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" raporunu yayımladı.

Rapora göre Haziran ayında gıda enflasyonu aylık bazda yüzde 0,05 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 82,96 olarak kaydedildi.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI BELLİ OLDU

Son araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı diğer adıyla açlık sınırı Haziran'da 18 bin 978 TL ’ye yükseldi. Böylelikle Haziran ayında açlık sınırı 17 bin 2 TL'lik asgari ücreti aştı. En düşük emekli maaşını ise 2’ye katladı.

Aynı dönemde gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ya da bilinen adıyla yoksulluk sınırı 61 bin 820 TL'ye çıktı.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 24 bin 614 TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün yaptığı açıklamasında asgari ücret zammı için reel artış beklendiğini kaydederek, "Türkiye'de asgari ücret düşük değildir" yorumunu yapmıştı.







