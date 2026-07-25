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19 dakikalık yol 3 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu ile Yalova - Çınarcık - Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını belirtti. İşte detaylar...

19 dakikalık yol 3 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu duyurdu
Cansu Çamcı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-Armutlu Yolu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa üçgeninin tam merkezinde, Osmangazi Köprüsü'nün bereketiyle büyüyen, devleşen Yalova'nın, artan sanayi, turizm ve ticaret potansiyeliyle ülkenin lojistik ve ekonomik kalkınmasında stratejik bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Şehrin yaz turizmiyle, şifalı sularıyla, tarihiyle ve gelişen tersaneleriyle ülkenin adeta parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıldızı daha da parlatarak Yalova'nın geleceğine güçlü bir nefes katmak, lojistik ve turizm potansiyelini zirveye taşımak adına da ulaşım yatırımlarımıza hız kesmeden, büyük bir aşkla devam ettik ve ediyoruz. Bugün de sizlerle birlikte Yalova-Armutlu Yolu'nu hizmete açmanın sevincini, gururunu beraberce yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz ne diyoruz tam da hem partimize yakışan hem de ulaştırmacılara, kara yolculara yakışan sloganımız var. Ne diyoruz? 'Durmak yok, yola devam' diyoruz."

Uraloğlu, bugün söz konusu yolla birlikte toplam uzunlukları 6 bin 140 metre olan 6 tüneli hizmete açtıklarını belirterek, bugün toplam tünel uzunluğunu 868 kilometre, 24 yıl içerisinde tünel uzunluğunu ise 17 kat arttırdıklarını vurguladı.

“DAHA HIZLI VE KONFORLU, ALTERNATİF BİR GEÇİŞİ TESİS ETMİŞ OLDUK”

"Bugün Yalova'dan yer altına girdiğinizi düşünün bir an, Ordu şehrimize kadar giden ve gökyüzünü görmeyen 868 kilometrelik bir tünel uzunluğuna ulaştık." diyen Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde... Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman dile getirdiği üzere 'Nereden nereye' Biz laf üretenlerin değil, eser üretenlerin yanındayız. Eser üretiyoruz, hizmete açıyoruz. Biz vaatte kalanlardan değil, sözünü icraata dönüştürenlerdeniz. Bütün ekibimiz, AK Parti teşkilatımız, Bakanlığımız, hükümetimiz olarak." diye konuştu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yalova'yı Esenköy ve Armutlu'ya bağlayan toplam 45 kilometrelik güzergahımızın 2,5 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yoldan oluşuyor. Esenköy geçişini oluşturan 10,7 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı çift şeritli, yine banketleriyle, emniyet şeritleriyle beraber çift şeritli bir yolumuz, 31,8 kilometresini ise sathi kaplamalı yine çift şeritli, emniyet şeritli yolumuz, oranında da sıcak karışımına Allah'ın izniyle devam edeceğiz, onu da asla aksatmayacağız.

19 dakikalık yol 3 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu duyurdu 1

Özellikle Esenköy yerleşiminden geçen kesimin imar yolları içerisinde kalması nedeniyle de bu bölgede yüksek seviyede trafik yoğunluğu yaşanıyordu. İşte yolun bu kritik noktasını T-1 tünelinden başlayıp T-6'ya, biraz önce bahsettiğim 6 bin 140 metre uzunluğunda 6 tünel, 529 metre uzunluğunda 4 viyadük, toplam uzunluğu 284 metre olan 5 köprü ve 3 hemzemin kavşakla geçmiş olduk.

Yol hattını sahil şeridinden uzaklaştırarak yerleşim merkezine uğramaksızın transit geçişi sağladık. Böylece özellikle yaz aylarında turizm yoğunluğu nedeniyle tıkanan sahil kesimini rahatlatarak, çok daha hızlı ve konforlu, alternatif bir geçişi de böylece tesis etmiş olduk."

"Projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten yaklaşık 30 dakikaya düşürdük." diyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan da 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf elde ettik. Yani esasında projemizin ne kadar fizibıl proje olduğunu da bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum.

19 dakikalık yol 3 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu duyurdu 2

Yine karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli bir katkı sağladık. Artık, Yalova ile Esenköy ve Armutlu arasında ulaşım çok daha hızlı, çok daha güvenli ve konforlu hale geldi. Önümüzdeki dönemlerde yolun tamamını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek bu konforu daha da arttırmayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, Yalova Güney Çevre Yolu şantiyesinde de incelemelerde bulunacaklarını belirtti.

Yalova Güney Çevre Yolu ile her gün ortalama 24 bin aracın kullandığı Yalova-Çınarcık-Armutlu aksına yeni bir alternatif oluşturacaklarını anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalova şehir merkezi üzerindeki trafiğin bir bölümünü çevre yoluna aktararak bölgedeki yoğunluğu rahatlatacak, turizm merkezlerinin devlet yoluna ve İstanbul-İzmir Otoyolu'na kesintisiz bağlantısını da sağlamış olacağız. Yine o çevre yolunu inşallah ileride yapmayı planladığımız güney otoyoluna da bağlantısı proje çalışmalarına da bir taraftan başladık.

19 dakikalık yol 3 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu duyurdu 3

Bu da önemli bir proje. 5,9 kilometre uzunluğundaki çevre yolumuzu bölünmüş yol ve bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardında inşa ediyoruz. Projemizde 4 köprü ve 4 alt geçidi de beraberinde inşa edeceğiz. Mevcut yol uzunluğunu 9,4 kilometreden 5,9 kilometreye düşürerek yolumuzu 3,5 kilometre kısaltacağız ama daha da kıymetlisi 19 dakika olan seyahat süresini sadece 3 dakikaya indireceğiz."

Bakan Uraloğlu, bu iki projenin birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğuna değinerek, "Bir bütün olarak Yalova'nın ulaşım altyapısını güçlendirecektir. Böylelikle özellikle dini bayramlarda, yaz sezonunda, hafta sonlarında Yalova şehir merkezinde yaşanan yoğun trafiği de önemli ölçüde ortadan kaldırmış olacağız. Hem ekonomimize güç katacak, hem de doğamızı bu vesileyle korumuş olacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Abdulkadir Uraloğlu
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