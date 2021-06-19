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19 Haziran 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

19.06.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zaman sonra yükselişe geçmesinin ardından tarihî rekorlara ulaşan altın fiyatları yeniden düşüşte… Bununla birlikte 22 ayar bileğin gram fiyatı ve 14 ayar bileziğin gram fiyatlarında düşüş görüldü.

19 Haziran 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

Düğün sezonunun başlaması ile beraber en çok tercih edilen takılardan olan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, son birkaç haftalık yükselişlere göre düşüşe geçti. Uzun zaman sonra yükselen altın fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte 22 ve 14 ayar bileziklerde düşüş yaşandı.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

Piyasaların kapalı olduğu 19 Haziran Cumartesi günü 22 ayar bileziğin gram fiyatı bir önceki kapanışı ile aynı seviyelerde hareket ediyor. 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 446 TL, satış fiyatı ise 478 TL civarında hareket ediyor.

18 ayar bileziğin alış fiyatı 361 TL, 14 ayar bileziğin alış fiyatı 271 TL, satış fiyatı ise 326 TL...

Gram altın 495 Türk lirası civarında hareket ederken, çeyrek altın da 803 Türk lirasından alınıyor, 821 Türk lirasından satılıyor. Bin 606 Türk lirasına kadar düşen yarım altın da bin 642 Türk lirasından satılıyor. 3 bin 188 Türk lirası olan tam altının satış fiyatı da 3 bin 255 Türk lirasına dayanıyor.

Cumhuriyet altını da 3 bin 304 Türk lirasından alınırken, 3 bin 354 Türk lirasından satılıyor. Altının ons değeri ise bin 764 dolar seviyelerinde yer alıyor.

452 Türk lirasından alınan 22 ayar bilezik de 454 Türk lirasından satılıyor. Altının kilogram değeri de 56 bin 440 dolardan alınırken, 56 bin 449 dolardan satılıyor.

Kapalıçarşı'da 2,5'luk ziynet altın 7 bin 964 Türk lirasından alınırken, 8 bin 91 Türk lirasından satılıyor. 5'li ziynet altının alış fiyatı da 16 bin 151 Türk lirasına dayanırken, satış fiyatı da 16 bin 474 Türk lirasına ulaşıyor.

19 Haziran 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

DÖVİZ Alış Satış

USD 8,7206 8,7540
EUR 10,3465 10,3892
GBP 12,0288 12,0891
CAD 6,9812 7,0232
DKK 1,3884 1,3967
SEK 1,0105 1,0166

ALTIN Alış Satış

Ons 1.764,2200$ 1.764,5000$
Gram 495,5910 495,6700
Çeyrek 803,0000 821,0000
Yarım 1.606,0000 1.642,0000
Tam 3.188,6300 3.255,0000
Cumhuriyet 3.304,0000 3.354,0000

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