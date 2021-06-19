19 Haziran 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

Düğün sezonunun başlaması ile beraber en çok tercih edilen takılardan olan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, son birkaç haftalık yükselişlere göre düşüşe geçti. Uzun zaman sonra yükselen altın fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte 22 ve 14 ayar bileziklerde düşüş yaşandı.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

Piyasaların kapalı olduğu 19 Haziran Cumartesi günü 22 ayar bileziğin gram fiyatı bir önceki kapanışı ile aynı seviyelerde hareket ediyor. 22 ayar bileziğin gram alış fiyatı 446 TL, satış fiyatı ise 478 TL civarında hareket ediyor.

18 ayar bileziğin alış fiyatı 361 TL, 14 ayar bileziğin alış fiyatı 271 TL, satış fiyatı ise 326 TL...

Gram altın 495 Türk lirası civarında hareket ederken, çeyrek altın da 803 Türk lirasından alınıyor, 821 Türk lirasından satılıyor. Bin 606 Türk lirasına kadar düşen yarım altın da bin 642 Türk lirasından satılıyor. 3 bin 188 Türk lirası olan tam altının satış fiyatı da 3 bin 255 Türk lirasına dayanıyor.

Cumhuriyet altını da 3 bin 304 Türk lirasından alınırken, 3 bin 354 Türk lirasından satılıyor. Altının ons değeri ise bin 764 dolar seviyelerinde yer alıyor.