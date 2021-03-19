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19 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 19 Mart Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasası

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 08:07 | Son Güncelleme

Bitcoin, hafta sonu 61 bin 683 dolarlık yeni rekor seviyesini yenilerken, piyasalara gelen satış dalgasıyla 17 Mart günü sert düşerek 54 bin dolara geriledi. Piyasalardaki alımın artmasıyla 18 Mart itibariyle 59 bin doların üzerine çıktı. 19 Mart itibariyle ise Bitcoin 57 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.

19 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? 19 Mart Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasası

Ethereum’da ise 19 Mart itibariyle bir düşüş gözlemlendi. Ethereum, dolar bazında haftalık olarak %3,20 düşüş yaşarken, TL bazında ise %5,16 oranında düşüş yaşadı. Kripto para piyasasında 19 Mart Cuma itibariyle Bitcoin yükseliş yaşarkan, Ethereum’da ise düşüş gerçekleşti.

BİTCOİN NE KADAR?

Güne $57.495,0700 ile başlayan Bitcoin, 19 Mart itibariyle %1,53 azalışla $57.925,41 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 28 Şubat tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $57.925,41 ve 429.181,00 TL'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

Güne $1.773,2200 ile başlayan Ethereum, 19 Mart itibariyle %2,54 azalışla $1.783,05 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 28 Şubat tarihinde $1.393,7100 ile son bir ayın en düşük, 20 Şubat tarihinde ise $1.995,5800 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $1.783,05 ve 13.214,00 TL'ye karşılık gelmektedir.

BİTCOİN NEDİR?

Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.

ETHEREUM NEDİR?

Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.

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