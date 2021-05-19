19 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (19 Mayıs) altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Dolar kurunda yaşanan değişimlerden en fazla etkilenen piyasalar arasında bulunan altın bilezik gram fiyatları, bir süredir devam eden yükselişini bugün de sürdürüyor. 18 ayar altın bilezik dün kapanışta 364,04 seviyesinde bulunurken, bu sabah itibariyle yükselişe geçti.
Analistler, tahvil piyasasındaki oynaklık ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin yakından takip edildiğini belirterek, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret verilerinin izleneceğini aktardı.
Altın bilezik gram fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 465,64 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,20 artışla 465,85'dan işlem görüyor. Dün en düşük 453,70, en yüksek 456,26 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 455,07 seviyesinde kapattı.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 381,00 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,20 artışla 381,18'dan işlem görüyor. Dün en düşük 363,16, en yüksek 365,21 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 364,04 seviyesinde kapattı.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 296,32 ile başlayan 14 Ayar Altın, saat bugün itibarıyla %0,19 artışla 296,44'dan işlem görüyor. Dün en düşük 283,56, en yüksek 285,16 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 284,20 seviyesinde kapattı.
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