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19 Mayıs altın fiyatları ilk rakamlar | Bugün (19 Mayıs) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

19.05.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan yükselişten sonra biraz durulan gram altın, bugün de yükselişinin devam ediyor. Pazartesi günü 503,7 lira ile 10 Kasım 2020 tarihinden beri en yüksek zirvesini göre Gram altın, şu an itibariyle 503,42 TL’lik yeni seviyesiyle dikkat çekiyor.

Çeyrek altın fiyatı, saat 7:30 itibariyle 825,95 olurken, aynı dakikalarda yarım altın ise 1.651,73 TL’den işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise yüzde 0,25 değer kazanarak 3.363,46 TL’den işlem görmekte.

Analistler, tahvil piyasasındaki oynaklık ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin yakından takip edildiğini belirterek, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret verilerinin izleneceğini aktardı.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
Güne 502,92 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,24 artışla 503,35'dan işlem görüyor. Dün en düşük 498,63, en yüksek 503,11seviyelerini gören Gram Altın, günü 502,38 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Güne 825,10 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,24 artışla 825,83'dan işlem görüyor. Dün en düşük 813,38, en yüksek 817,96 seviyelerini gören Çeyrek Altın, günü 815,49 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
Güne 1.650,21 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,24 artışla 1.651,65'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.626,76, en yüksek 1.635,92 seviyelerini gören Yarım Altın, günü 1.631,10 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
Güne 3.257,93 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,46 artışla 3.270,25'dan işlem görüyor. Dün en düşük 0,00, en yüksek 0,00 seviyelerini gören Tam Altın, günü 3.262,57 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
19 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.222,80TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.158,60 TL.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Güne 3.360,24 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,24 artışla 3.363,23'dan işlem görüyor.

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
Güne 3.360,24 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,24 artışla 3.363,21'dan işlem görüyor.
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gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
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